Как сообщает официальный прессцентр компании Aptera Motors, дебютный экземпляр инновационного трехколесника уже готов и отправляется к своему владельцу. Автомобиль выкрасили в эксклюзивный матовый черный цвет Noir, который заказчик выбрал лично, а сама машина вскоре уедет за пределы Соединенных Штатов.

Первым счастливчиком стал Мартин Хартоно, генеральный директор инвестиционного фонда GDP Venture. Он имеет статус Accelerator #1, поскольку был одним из самых первых и крупнейших инвесторов, которые поверили в идею создания такого необычного транспорта и помогли воплотить в жизнь проект.

" Это момент, к которому наша команда стремилась много лет. Теперь первая, построенная для клиента машина, полностью завершена, и этот момент принадлежит всей нашей команде,– радостно сообщил Крис Энтони, согенеральный директор стартапа.

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Как работает солнечный электрокар

Главная фишка трехколесника Aptera состоит в уникальной системе питания. Кузов автомобиля буквально усеян интегрированными солнечными панелями, которые при благоприятных погодных условиях способны прибавить к 64 километрам бесплатного пробега за один день под открытым небом.

Заказчик пожелал иметь автомобиль черной масти и он его получил. Скриншот: Авто24

При этом машина остается полноценным электромобилем в классическом смысле. Если солнечной энергии недостаточно для дальних путешествий, ее можно легко подключить к обычной зарядной станции или домашней розетке.

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Согенеральный директор Стив Фамбро отметил, что компания изначально ставила целью создать транспорт, который обуздает энергию солнца.