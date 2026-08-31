"Фантоми" повертаються на дороги з 1 вересня: як їх визначити

"Фантоми" — це спеціальні поліцейські автомобілі, які зовні майже не відрізняються від звичайних машин. Вони обладнані системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму, пише начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Як працюватимуть "фантоми"

Обладнання автомобіля може вимірювати швидкість інших транспортних засобів як під час руху самого "фантома", так і коли службова машина перебуває в нерухомому стані.

Після фіксації порушення система розпізнає номерний знак автомобіля та перевіряє отримані дані в інформаційних базах. Після цього інформація передається до системи автоматичної фіксації, яка опрацьовує її та формує постанову про адміністративне правопорушення.

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У більшості випадків водія не зупинятимуть – порушення швидкісного режиму фіксуватимуть автоматично.

При цьому система здатна контролювати транспортні засоби в обох напрямках руху – як попутному, так і зустрічному.

Чи можуть "фантоми" зупиняти водіїв

Так. Окрім автоматичної фіксації, службові автомобілі обладнані двома відеокамерами, які можуть записувати ситуацію попереду та позаду машини.

Якщо інспектори зафіксують грубе порушення ПДР, зокрема створення аварійної ситуації, вони можуть зупинити автомобіль та притягнути водія до адміністративної відповідальності відповідно до законодавства.

Таким чином, "фантоми" поєднуватимуть функції автоматичного контролю швидкості та звичайного патрульного автомобіля.

Перші три автомобілі почнуть роботу в Києві та області, після чого проєкт планують масштабувати на інші регіони.

Це вже було

Нагадаємо, що чотири "фантоми" на базі Skoda Kodiaq вже працювали Києві у 2022 році. Тоді за перший день роботи 4 автомобілів “фантом” було виписано 990 штрафів за перевищення швидкості. Повідомлень стосовно покращення безпекової ситуації на дорогах завдяки роботі фантомів від поліції не поступало.

Згодом на одному з "фантомів" поліцейські потрапили у ДТП. Звинуватили у аварії водія Lexus RX350 який за версією поліції він "не дотрималася безпечного бокового інтервалу та здійснила зіткнення зі службовим автомобілем".