"Фантомы" возвращаются на дороги с 1 сентября

“Фантомы” – это специальные полицейские автомобили, которые внешне почти не отличаются от обычных машин. Они оборудованы системами автоматической фиксации нарушений скоростного режима, пишет начальник департамента патрульной полиции. Алексей Белошицкий.

Как будут работать "фантомы"

Оборудование автомобиля может измерять скорость других транспортных средств как при движении самого "фантома", так и когда служебная машина находится в неподвижном состоянии.

После фиксации нарушения, система распознает номерной знак автомобиля и проверяет полученные данные в информационных базах. После этого информация передается системе автоматической фиксации, которая прорабатывает ее и формирует постановление об административном правонарушении.

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В большинстве случаев водителя не будут останавливать – нарушение скоростного режима будет фиксироваться автоматически.

При этом система способна контролировать транспортные средства в обоих направлениях движения как попутном, так и встречном.

Могут "фантомы" останавливать водителей

Да. Кроме автоматической фиксации, служебные автомобили оборудованы двумя видеокамерами, которые могут записывать ситуацию впереди и сзади машины.

Если инспекторы зафиксируют грубое нарушение ПДД, в частности, создание аварийной ситуации, они могут остановить автомобиль и привлечь водителя к административной ответственности в соответствии с законодательством.

Таким образом, "фантомы" будут сочетать функции автоматического контроля скорости и патрульного автомобиля.

Первые три автомобиля начнут работу в Киеве и области, после чего проект планируют масштабировать на другие регионы.

Это уже было

Напомним, что четыре "фантома" на базе Skoda Kodiaq уже работали в Киеве в 2022 году. Тогда за первый день работы 4 автомобиля “фантом” было выписано 990 штрафов за превышение скорости. Сообщений об улучшении ситуации безопасности на дорогах благодаря работе “фантомов” от полиции не поступало.

Впоследствии на одном из "фантомов" полицейские попали в ДТП. Обвинили в аварии водителя Lexus RX350, который по версии полиции "не соблюдал безопасный боковой интервал и столкнулся со служебным автомобилем".