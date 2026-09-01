"Фантоми" за перший день зафіксували 800 порушень: де вони працювали

За результатами роботи 31 серпня у Києві та Київській області винесено 810 постанов за порушення правил дорожнього руху, які були зафіксовані в автоматичному режимі, повідомляє начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Основну частину таких порушень становить перевищення встановленої швидкості.

Таким чином, лише за один день роботи "фантоми" зафіксували 810 випадків, коли водії проігнорували встановлені обмеження швидкості. Це гарна можливість виписати штрафи для наповнення бюджету.

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Нагадаємо, перші три "Фантомні патрулі" 31 серпня почали працювати на дорогах Києва та Київської області. Автомобілі обладнані комплексами автоматичної фіксації, які можуть контролювати швидкість транспортних засобів під час руху та в нерухомому стані.

Надалі кількість таких автомобілів планують збільшувати, а їхню роботу — поширити на інші регіони України.

Це вже було

Нагадаємо, що чотири "фантоми" на базі Skoda Kodiaq вже працювали Києві у 2022 році. Тоді за перший день роботи 4 автомобілів “фантом” було виписано 990 штрафів за перевищення швидкості. Повідомлень стосовно покращення безпекової ситуації на дорогах завдяки роботі фантомів від поліції не поступало.

Згодом на одному з "фантомів" поліцейські потрапили у ДТП. Звинуватили у аварії водія Lexus RX350 який за версією поліції "не дотрималася безпечного бокового інтервалу та здійснив зіткнення зі службовим автомобілем".