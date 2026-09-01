"Фантомы" за первый день зафиксировали 800 нарушений: они работали

По результатам работы 31 августа в Киеве и Киевской области вынесено 810 постановлений за нарушение ПДД, которые были зафиксированы в автоматическом режиме, сообщает начальник департамента патрульной полиции. Алексей Белошицкий.

Основную часть таких нарушений составляет превышение установленной скорости, тогда большинство ДТП возникает из-за превышения безопасной скорости.

Таким образом, всего за один день работы "фантомы" зафиксировали 810 случаев, когда водители проигнорировали установленные ограничения скорости. Это хорошая возможность выписать траффы для наполнения бюджета.

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Напомним, первые три "фантомных патруля" 31 августа начали работать на дорогах Киева и Киевской области. Автомобили оборудованы комплексами автоматической фиксации, которые могут контролировать скорость транспортных средств при движении и в неподвижном состоянии.

В дальнейшем количество таких автомобилей планируют увеличивать, а их работу распространить на другие регионы Украины.

Это уже было

Напомним, что четыре "фантома" на базе Skoda Kodiaq уже работали в Киеве в 2022 году. Тогда за первый день работы 4 автомобиля“ фантом” было выписано 990 штрафов за превышение скорости. Сообщений об улучшении ситуации безопасности на дорогах благодаря работе фантомов от полиции не поступало.

Впоследствии на одном из "фантомов" полицейские попали в ДТП. Обвинили в аварии водителя Lexus RX350, который по версии полиции "не соблюдал безопасный боковой интервал и совершил столкновение со служебным автомобилем".