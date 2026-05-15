Farizon заходить з козирів: чим китайський електрофургон здивував ComAutoTrans 2026

Показ просто неба виявився не лише ефектним, а й добре продуманим. Якщо у павільйоні експозицію бренду ще потрібно шукати, то тут усе просто перед очима.

Однак справа не тільки у маркетинговому ході. Відчувалося й прагматичне рішення: мінімум витрат – максимум уваги.

Два електромобілі на одному місці

Своєрідний "хід конем" виглядав доволі оригінально. Farizon розмістив свій електрофургон серії SV на платформі електричного евакуатора H9E Maxi. В результаті бренд показав одразу дві моделі, фактично оплативши одну виставкову локацію.

І головне – це не бутафорія. Евакуатор без проблем утримував фургон: повна маса H9E Maxi становить 7995 кг з вантажністю 3200 кг, тоді як фургон важить 3500 кг – закладений запас міцності виручає.

Дві позиції на одній локацій й без подійної оплати – огляд чудовий навіть здалеку.



Обидві моделі для українського ринку нові, але натяки на перспективи вже прозвучали. Електричний евакуатор цілком може зацікавити міські служби та операторів дорожньої інфраструктури.

А фургон виглядає особливо доречним для центрів великих міст, де дедалі більше уваги приділяють екології, шуму та обмеженням для дизельного транспорту.

На виставку привезли навіть "рефи"

У павільйоні експозиція Farizon була однією з найбільших серед електричного комерційного транспорту. Причому бренд привіз не лише стандартні фургони, а й рефрижераторну версію.

Модель Farizon SVref отримала суцільнометалевий кузов вагонного компонування та холодильне обладнання. Вантажний відсік об’ємом 8,6 куб. м розрахований на перевезення до 1000 кг вантажу.

Для міської дистрибуції м'ясно та молочної групи товарів рефрижераторні фургони підходять якнайкраще.

Електродвигун потужністю 170 кВт живиться від батареї на 83 кВт-год. Максимальна швидкість – 135 км/год, а запас ходу сягає 450 км за циклом WLTP.

Швидка зарядка дозволяє поповнити заряд із 20 до 80% приблизно за пів години.

SuperVan: ставка на бізнес

Базовий Farizon SuperVan виглядає значно сучасніше за класичні комерційні фургони. Машина побудована на спеціальній модульній електроплатформі, створеній саме для комерційних перевезень.

Фургон доступний у кількох конфігураціях – від L1H1 до L3H3.

Максимальний вантажний об’єм сягає 13 кубометрів, а вантажність – 1390 кг, що є одним із найкращих показників у класі.

Фургони Farizon у будь-якій версії виконання кузова слід вважати за результативний інструмент для заробляння грошей.



Електромотор потужністю 231 к.с. дозволяє долати до 550 км на одному заряді.



Ставка на комфорт і електроніку

У Farizon явно намагалися зробити не просто "електричну коробку на колесах", а сучасний робочий інструмент.

Для водія передбачено повний набір актуальних систем допомоги:

адаптивний круїз-контроль;

система попередження про лобове зіткнення;

контроль смуги руху;

розпізнавання дорожніх знаків;

інтелектуальне керування дальнім світлом;

автопілот другого рівня.

Цікаво виглядає й система контролю ваги вантажу в реальному часі – вона допомагає уникати перевантаження та зберігати ресурс машини.

Китайці заходять у сегмент LCV всерйоз

Багато експертів уже називають Farizon SuperVan серйозним конкурентом для традиційних гравців ринку легких комерційних автомобілів. Передусім йдеться про Mercedes-Benz, Ford, Renault, Volkswagen та Iveco.

Інтерес до електричних "китайців" був величезний, фахівці приглядалися, прицінювалися й мало "на зуб не пробували".

В Україні цей процес ще не такий помітний, але в Європі конкуренція у сегменті електричних LCV уже входить у дуже активну фазу. І схоже, що Farizon має намір грати там далеко не другорядну роль.