Farizon заходить з козирів: чим китайський електрофургон здивував ComAutoTrans 2026

ФОТО: Валентин Ожго, Авто24|
Після дизельного фургона пересісти на EV поки зможуть одиниці, але з часом це стане нормою
Показ просто неба виявився не лише ефектним, а й добре продуманим. Якщо у павільйоні експозицію бренду ще потрібно шукати, то тут усе просто перед очима.
Однак справа не тільки у маркетинговому ході. Відчувалося й прагматичне рішення: мінімум витрат – максимум уваги.
Читайте також Китайський автопром у Європі збільшує свою частку
Два електромобілі на одному місці
Своєрідний "хід конем" виглядав доволі оригінально. Farizon розмістив свій електрофургон серії SV на платформі електричного евакуатора H9E Maxi. В результаті бренд показав одразу дві моделі, фактично оплативши одну виставкову локацію.
І головне – це не бутафорія. Евакуатор без проблем утримував фургон: повна маса H9E Maxi становить 7995 кг з вантажністю 3200 кг, тоді як фургон важить 3500 кг – закладений запас міцності виручає.
Дві позиції на одній локацій й без подійної оплати – огляд чудовий навіть здалеку. Фото: Валентин Ожго, Авто24
Обидві моделі для українського ринку нові, але натяки на перспективи вже прозвучали. Електричний евакуатор цілком може зацікавити міські служби та операторів дорожньої інфраструктури.
А фургон виглядає особливо доречним для центрів великих міст, де дедалі більше уваги приділяють екології, шуму та обмеженням для дизельного транспорту.
Читайте також У Китаї електротяга посунула дизель: "план зробили" п'ять виробників
На виставку привезли навіть "рефи"
У павільйоні експозиція Farizon була однією з найбільших серед електричного комерційного транспорту. Причому бренд привіз не лише стандартні фургони, а й рефрижераторну версію.
Модель Farizon SVref отримала суцільнометалевий кузов вагонного компонування та холодильне обладнання. Вантажний відсік об’ємом 8,6 куб. м розрахований на перевезення до 1000 кг вантажу.
Для міської дистрибуції м'ясно та молочної групи товарів рефрижераторні фургони підходять якнайкраще. Фото: Валентин Ожго, Авто24
Електродвигун потужністю 170 кВт живиться від батареї на 83 кВт-год. Максимальна швидкість – 135 км/год, а запас ходу сягає 450 км за циклом WLTP.
Швидка зарядка дозволяє поповнити заряд із 20 до 80% приблизно за пів години.
Читайте також Китай подав скаргу до СОТ щодо мит ЄС на електромобілі
SuperVan: ставка на бізнес
Базовий Farizon SuperVan виглядає значно сучасніше за класичні комерційні фургони. Машина побудована на спеціальній модульній електроплатформі, створеній саме для комерційних перевезень.
Фургон доступний у кількох конфігураціях – від L1H1 до L3H3.
Максимальний вантажний об’єм сягає 13 кубометрів, а вантажність – 1390 кг, що є одним із найкращих показників у класі.
Фургони Farizon у будь-якій версії виконання кузова слід вважати за результативний інструмент для заробляння грошей. Фото: Валентин Ожго, Авто24
Електромотор потужністю 231 к.с. дозволяє долати до 550 км на одному заряді.
Ставка на комфорт і електроніку
У Farizon явно намагалися зробити не просто "електричну коробку на колесах", а сучасний робочий інструмент.
Для водія передбачено повний набір актуальних систем допомоги:
- адаптивний круїз-контроль;
- система попередження про лобове зіткнення;
- контроль смуги руху;
- розпізнавання дорожніх знаків;
- інтелектуальне керування дальнім світлом;
- автопілот другого рівня.
Читайте також Китайська електровантажівка Changli подешевшала вдвічі: тепер всього 1000 доларів
Цікаво виглядає й система контролю ваги вантажу в реальному часі – вона допомагає уникати перевантаження та зберігати ресурс машини.
Китайці заходять у сегмент LCV всерйоз
Багато експертів уже називають Farizon SuperVan серйозним конкурентом для традиційних гравців ринку легких комерційних автомобілів. Передусім йдеться про Mercedes-Benz, Ford, Renault, Volkswagen та Iveco.
Інтерес до електричних "китайців" був величезний, фахівці приглядалися, прицінювалися й мало "на зуб не пробували". Фото: Валентин Ожго, Авто24
В Україні цей процес ще не такий помітний, але в Європі конкуренція у сегменті електричних LCV уже входить у дуже активну фазу. І схоже, що Farizon має намір грати там далеко не другорядну роль.