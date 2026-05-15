Farizon заходит с козырей: чем китайский электрофургон удивил ComAutoTrans 2026

После дизельного фургона пересесть на EV пока смогут единицы, но со временем это станет нормой
Показ под открытым небом оказался не только эффектным, но и хорошо продуманным. Если в павильоне экспозицию бренда еще нужно искать, то здесь все просто перед глазами.
Однако дело не только в маркетинговом ходе. Чувствовалось и прагматичное решение: минимум затрат – максимум внимания.
Два электромобиля на одном месте
Своеобразный "ход конем" выглядел довольно оригинально. Farizon разместил свой электрофургон серии SV на платформе электрического эвакуатора H9E Maxi. В результате бренд показал сразу две модели, фактически оплатив одну выставочную локацию.
И главное – это не бутафория. Эвакуатор без проблем удерживал фургон: полная масса H9E Maxi составляет 7995 кг с грузоподъемностью 3200 кг, тогда как фургон весит 3500 кг – заложенный запас прочности выручает.
Две позиции на одной локаций и без событийной оплаты – обзор отличный даже издалека.
Обе модели для украинского рынка новые, но намеки на перспективы уже прозвучали. Электрический эвакуатор вполне может заинтересовать городские службы и операторов дорожной инфраструктуры.
А фургон выглядит особенно уместным для центров крупных городов, где все больше внимания уделяют экологии, шуму и ограничениям для дизельного транспорта.
На выставку привезли даже "рефы"
В павильоне экспозиция Farizon была одной из самых больших среди электрического коммерческого транспорта. Причем бренд привез не только стандартные фургоны, но и рефрижераторную версию.
Модель Farizon SVref получила цельнометаллический кузов вагонной компоновки и холодильное оборудование. Грузовой отсек объемом 8,6 куб. м рассчитан на перевозку до 1000 кг груза.
Для городской дистрибуции мясной и молочной группы товаров рефрижераторные фургоны подходят как нельзя лучше.
Электродвигатель мощностью 170 кВт питается от батареи на 83 кВт-ч. Максимальная скорость – 135 км/ч, а запас хода достигает 450 км по циклу WLTP.
Быстрая зарядка позволяет пополнить заряд с 20 до 80% примерно за полчаса.
SuperVan: ставка на бизнес
Базовый Farizon SuperVan выглядит значительно современнее классических коммерческих фургонов. Машина построена на специальной модульной электроплатформе, созданной именно для коммерческих перевозок.
Фургон доступен в нескольких конфигурациях – от L1H1 до L3H3.
Максимальный грузовой объем достигает 13 кубометров, а грузоподъемность – 1390 кг, что является одним из лучших показателей в классе.
Фургоны Farizon в любой версии исполнения кузова следует считать результативным инструментом для зарабатывания денег.
Электромотор мощностью 231 л.с. позволяет преодолевать до 550 км на одном заряде.
Ставка на комфорт и электронику
В Farizon явно пытались сделать не просто "электрическую коробку на колесах", а современный рабочий инструмент. Для водителя предусмотрен полный набор актуальных систем помощи:
адаптивный круиз-контроль;
система предупреждения о лобовом столкновении;
контроль полосы движения;
распознавание дорожных знаков;
интеллектуальное управление дальним светом;
автопилот второго уровня и др.
Интересно выглядит и система контроля веса груза в реальном времени – она помогает избегать перегруза и сохранять ресурс машины.
Китайцы заходят в сегмент LCV всерьез
Многие эксперты уже называют Farizon SuperVan серьезным конкурентом для традиционных игроков рынка легких коммерческих автомобилей. В первую очередь речь идет о Mercedes-Benz, Ford, Renault, Volkswagen и Iveco.
Интерес к электрическим "китайцам" был огромный, специалисты присматривались, приценивались и чуть ли "на зуб не пробовали".
В Украине этот процесс еще не так заметен, но в Европе конкуренция в сегменте электрических LCV уже входит в очень активную фазу. И похоже, что Farizon намерен играть там далеко не второстепенную роль.