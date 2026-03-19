Ferrari F40 Competition продають в Монако за 2,75 млн євро

На аукціон у Монако виставили рідкісний Ferrari F40 1990 року, який отримав гоночну модифікацію від Hamann Motorsport та має підтверджену історію участі в міжнародних змаганнях. Вартість автомобіля оцінюють у межах від 2,25 до 2,75 млн євро. Про це пише topgir.com.ua.

Від дорожньої версії до гоночного боліда

Спочатку цей Ferrari F40 був стандартною дорожньою версією, яку передали першому власнику в Німеччині. Уже в 1994 році автомобіль зазнав глибокої модернізації — його перетворили на повноцінний гоночний автомобіль за участю інженера Пітера Заубера.

Після доопрацювання модель отримала статус F40 Competition і стала значно ближчою до трекових версій, створених для участі у професійних перегонах. При цьому її можна використовувати на дорогах загального користування.

Технічні характеристики та доопрацювання

Після конверсії автомобіль оснастили модернізованим бітурбованим V8 двигуном із турбінами KKK та посиленими внутрішніми компонентами. Потужність силового агрегату досягає до 720 к.с.

Ключові зміни включають:

систему керування двигуном MoTeC з трьома режимами роботи

змінений передній обвіс у стилі F40 LM

велике заднє антикрило

доопрацьовану підвіску

модернізовану гальмівну систему

Ці оновлення суттєво покращили аеродинаміку, керованість і ефективність гальмування.

Гоночна історія

Автомобіль має підтверджену участь у серії BPR Global GT. Зокрема, він виступав у сезоні 1996 року в престижних гонках:

4 Hours of Spa

4 Hours of Nürburgring

Це додає моделі особливої цінності для колекціонерів, адже йдеться не просто про рідкісний суперкар, а про автомобіль із реальним гоночним минулим.

Реставрація та стан

Після завершення гоночної кар’єри Ferrari змінив кількох власників і тривалий час зберігався у Великій Британії. У 2012 році автомобіль передали на повну реставрацію.

Відновлення тривало три роки й завершилося у 2015 році. Роботи виконала компанія Moto Technique Ltd. Процес реставрації детально задокументовано — зокрема, збережено понад 100 сторінок фотоматеріалів.

Висновок

Ferrari F40 Competition від Hamann — це унікальне поєднання легендарного суперкара, гоночної історії та професійної інженерної модернізації. Очікувана ціна до 2,75 млн євро виглядає виправданою для такого рівня ексклюзивності, особливо з урахуванням підтвердженого гоночного минулого та якісної реставрації.