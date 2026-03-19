Ferrari F40 Competition продают в Монако за 2,75 млн евро

На аукцион в Монако выставили редкий Ferrari F40 1990 года, который получил гоночную модификацию от Hamann Motorsport и имеет подтвержденную историю участия в международных соревнованиях. Стоимость автомобиля оценивается в пределах от 2,25 до 2,75 млн евро. Об этом пишет topgir.com.ua.

От дорожной версии до гоночного болида

Сначала этот Ferrari F40 был стандартной дорожной версией, которую передали первому владельцу в Германии. Уже в 1994 году автомобиль подвергся глубокой модернизации - его превратили в полноценный гоночный автомобиль при участии инженера Питера Заубера.

После доработки модель получила статус F40 Competition и стала значительно ближе к трековым версиям, созданных для участия в профессиональных гонках. При этом ее можно использовать на дорогах общего пользования.

Технические характеристики и доработки и доработки

После конверсии автомобиль оснастили модернизированным битурбированным V8 двигателем с турбинами KKK и усиленными внутренними компонентами. Мощность силового агрегата достигает до 720 л.с.

Ключевые изменения включают:

систему управления двигателем MoTeC с тремя режимами работы

измененный передний обвес в стиле F40 LM

большое заднее антикрыло

доработанную подвеску

модернизированную тормозную систему

Эти обновления существенно улучшили аэродинамику, управляемость и эффективность торможения.

Гоночная история

Автомобиль имеет подтвержденное участие в серии BPR Global GT. В частности, он выступал в сезоне 1996 года в престижных гонках:

4 Hours of Spa

4 Hours of Nürburgring

Это придает модели особую ценность для коллекционеров, ведь речь идет не просто о редком суперкаре, а об автомобиле с реальным гоночным прошлым.

Реставрация и состояние

После завершения гоночной карьеры Ferrari сменил нескольких владельцев и долгое время хранился в Великобритании. В 2012 году автомобиль передали на полную реставрацию.

Восстановление длилось три года и завершилось в 2015 году. Работы выполнила компания Moto Technique Ltd. Процесс реставрации подробно задокументирован - в частности, сохранено более 100 страниц фотоматериалов.

Вывод

Ferrari F40 Competition от Hamann - это уникальное сочетание легендарного суперкара, гоночной истории и профессиональной инженерной модернизации. Ожидаемая цена до 2,75 млн евро выглядит оправданной для такого уровня эксклюзивности, особенно с учетом подтвержденного гоночного прошлого и качественной реставрации.