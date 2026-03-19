Ferrari F40 Competition продают в Монако за 2,75 млн евро

Ferrari F40
На аукцион в Монако выставили редкий Ferrari F40 1990 года, который получил гоночную модификацию от Hamann Motorsport и имеет подтвержденную историю участия в международных соревнованиях. Стоимость автомобиля оценивается в пределах от 2,25 до 2,75 млн евро. Об этом пишет topgir.com.ua.
От дорожной версии до гоночного болида
Сначала этот Ferrari F40 был стандартной дорожной версией, которую передали первому владельцу в Германии. Уже в 1994 году автомобиль подвергся глубокой модернизации - его превратили в полноценный гоночный автомобиль при участии инженера Питера Заубера.
После доработки модель получила статус F40 Competition и стала значительно ближе к трековым версиям, созданных для участия в профессиональных гонках. При этом ее можно использовать на дорогах общего пользования.
Технические характеристики и доработки и доработки
После конверсии автомобиль оснастили модернизированным битурбированным V8 двигателем с турбинами KKK и усиленными внутренними компонентами. Мощность силового агрегата достигает до 720 л.с.
Ключевые изменения включают:
- систему управления двигателем MoTeC с тремя режимами работы
- измененный передний обвес в стиле F40 LM
- большое заднее антикрыло
- доработанную подвеску
- модернизированную тормозную систему
Эти обновления существенно улучшили аэродинамику, управляемость и эффективность торможения.
Гоночная история
Автомобиль имеет подтвержденное участие в серии BPR Global GT. В частности, он выступал в сезоне 1996 года в престижных гонках:
- 4 Hours of Spa
- 4 Hours of Nürburgring
Это придает модели особую ценность для коллекционеров, ведь речь идет не просто о редком суперкаре, а об автомобиле с реальным гоночным прошлым.
Реставрация и состояние
После завершения гоночной карьеры Ferrari сменил нескольких владельцев и долгое время хранился в Великобритании. В 2012 году автомобиль передали на полную реставрацию.
Восстановление длилось три года и завершилось в 2015 году. Работы выполнила компания Moto Technique Ltd. Процесс реставрации подробно задокументирован - в частности, сохранено более 100 страниц фотоматериалов.
Вывод
Ferrari F40 Competition от Hamann - это уникальное сочетание легендарного суперкара, гоночной истории и профессиональной инженерной модернизации. Ожидаемая цена до 2,75 млн евро выглядит оправданной для такого уровня эксклюзивности, особенно с учетом подтвержденного гоночного прошлого и качественной реставрации.