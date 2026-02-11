Ferrari "вразила" публіку дизайном інтер'єру свого першого електрокара

Модель із внутрішнім індексом F222 стане першим повністю електричним Ferrari у серійному виробництві. Компанія позиціонує її як поєднання шутінг-брейка та седана, зазначає Auto24.

Нова 880-вольтова платформа та до 530 км запасу ходу

Ferrari підтвердила, що для Luce створено абсолютно нову електричну архітектуру з напругою 880 вольт. Колісна база становитиме близько 2960 мм, а розподіл маси буде майже ідеальним для спортивного авто: 47% спереду та 53% ззаду.

Серед технічних рішень також впровадять 48-вольтову активну підвіску, повнокероване шасі та систему векторизації крутного моменту. Акумулятор типу NMC ємністю 122 кВт-год забезпечуватиме заявлений запас ходу блтзько 530 км на одному заряді, що для автомобіля такого класу виглядає цілкмо конкурентно.

Інтер’єр від Джоні Айва — мінімалізм із механікою

Другий етап презентації розкрив головну інтригу — салон. Над дизайном працювали сер Джоні Айв і Марк Ньюсон разом із творчим колективом LoveFrom. Айв відомий як ключовий дизайнер культових продуктів Apple, і його вплив у Ferrari Luce відчувається одразу. На відміну від сучасної тенденції перетворювати салон на суцільний екран, Ferrari зробила ставку на поєднання фізичних елементів та цифрових технологій.

У Luce встановлено чотири окремі спортивні сидіння, є велика кількість фрезерованих алюмінієвих ручок і скляних кнопок та класична панель приладів із циферблатами й компактними дисплеями. Крім того, окремо встановлений центральний екран можна повертати у бік водія або пасажира завдяки шарнірному механізму.

Панель приладів містить два перекривні OLED-дисплеї на надтонких матрицях Samsung Display. А важіль перемикання режимів руху виготовлений зі скла Corning Fusion5 — цей елемент підкреслює преміальний статус моделі. Навіть кнопка запуску розташована в окремій зоні на стелі — тут Айв, ймовірно, залишив натяк на авіаційний стиль.

Контраверсійний дизайн: реакція неоднозначна

Втім, інтер’єр Luce вже став предметом гарячих дискусій. У соцмережах і на автомобільних форумах дизайн назвали контраверсійним — частина фанатів бренду вважає, що новинка занадто далека від класичних пропорцій Ferrari. Водночас інші підтримують сміливий підхід і наголошують, що для першого електрокара Ferrari консервативність була б більшим ризиком. У будь-якому разі байдужих майже немає — а це вже половина маркетингового успіху.

Дебют у 2026 році

Фінальний етап презентації Ferrari Luce відбудеться в Італії у травні 2026 року. Саме тоді компанія розкриє повні технічні характеристики, динамічні показники та ціну. Ferrari входить у нову епоху — і робить це максимально гучно. Luce має не просто стати електромобілем, а змінити уявлення про те, яким може бути електричний суперкар з Маранелло.