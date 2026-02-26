Ford Pro з'явиться у повнопривідній версії E-Transit Custom AWD

В першу чергу таке виконання забажали мати перевізники, чиї маршрути проходять складною місцевістю, починаючи від гірської чи з екстремальними позашляховими умовами. Про скору серійну новинку пише Ford Authority, спираючись на нинішні зимові тести у Норвегії.

Щоправда, новачком цей фургон назвати важко, оскільки повнопривідний варіант Ford E-Transit Custom дебютував ще минулого літа, мало не за рік до серійного виробництва. Пробні партії почав виробляти вже у 2026 році.

Абсолютно нова схема приводу

Нова система повного приводу поєднує перевірений задній привід із потужним електричним агрегатом на передній осі. Для E-Transit Custom це абсолютно нова система повного приводу, в якій поєднано чинну схему заднього приводу з додатковим потужним електричним приводом для передніх коліс.

Повнопривідний E-Transit Custom буде запущено в серію разом із повнопривідною версією повністю електричного та універсального E-Tourneo Custo. Фото: Ford

Результатом є конфігурація з двома двигунами, яка забезпечує оптимальну передачу крутного моменту на всі чотири колеса, покращуючи стійкість руху та збільшуючи позашляхові можливості автомобіля навіть у складних умовах.

Розраховуємо на висхідну продуктивність

Нова технологія повного приводу (AWD) однотонного фургона Ford Pro підвищить продуктивність клієнтів, які керують E-Transit Custom у складних умовах руху, як от ожеледиця чи багнюка з калюжами.

Розробники зазначають, що нова система повного приводу з двома двигунами забезпечить оптимальний крутний момент на всіх чотирьох колесах, покращуючи зчеплення та динаміку автомобіля.

Коли чекати

E-Transit Custom AWD буде запущено у повному обсязі навесні 2026 року. Модельний ряд також включатиме посилену версію Trail і буде доповнено пасажирським варіантом E-Tourneo Custom AWD, ідеальним для перевезення кількох людей з акцентом на комфорт та продуктивність.

В першу чергу E-Transit Custom розрахований на тих європейців, хто живе в скандинавських, альпійських та інших високогірних регіонах, у т.ч. й у карпатській місцевості. Фото: Ford

Для максимальної продуктивності та комфорту

Розроблений для ділових та туристичних користувачів автомобіль з'явиться за якийсь місяць-другий разом із новим повним приводом E-Tourneo Custom.

"Ми прагнемо забезпечити, щоб компанії отримували максимальну віддачу від своїх автомобілів, продовжуючи вдосконалювати продукт після його отримання та надаючи повну екосистему програмного забезпечення та послуг Ford Pro для максимальної продуктивності", – сказав генеральний менеджер Ford Pro у Європі Ганс Шеп.

Норвежці стануть першими

Як стверджує Ford Authority, перші кілька сотень екземплярів Ford E-Transit Custom AWD отримають замовники Норвегії, де автовиробник очікує гарний попит саме на цю версію.