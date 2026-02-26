Ford Pro появится в полноприводной версии E-Transit Custom AWD

В первую очередь такое исполнение пожелали иметь перевозчики, чьи маршруты проходят сложной местностью, начиная от горной или с экстремальными внедорожными условиями. О скорой серийной новинке пишет Ford Authority, опираясь на нынешние зимние тесты в Норвегии.

Правда, новичком этот фургон назвать трудно, поскольку полноприводный вариант Ford E-Transit Custom дебютировал еще прошлым летом, чуть ли не за год до серийного производства. Пробные партии начал производить уже в 2026 году.

Читайте также Электрический Ford Transit Custom станет полноприводным

Абсолютно новая схема привода

Новая система полного привода сочетает проверенный задний привод с мощным электрическим агрегатом на передней оси. Для E-Transit Custom это совершенно новая система полного привода, в которой объединены действующая схема заднего привода с дополнительным мощным электрическим приводом для передних колес.

Полноприводный E-Transit Custom будет запущен в серию вместе с полноприводной версией полностью электрического и универсального E-Tourneo Custo. Фото: Ford

Результатом является конфигурация с двумя двигателями, которая обеспечивает оптимальную передачу крутящего момента на все четыре колеса, улучшая устойчивость движения и увеличивая внедорожные возможности автомобиля даже в сложных условиях.

Рассчитываем на восходящую производительность

Новая технология полного привода (AWD) однотонного фургона Ford Pro повысит производительность клиентов, которые управляют E-Transit Custom в сложных условиях движения, таких как гололед или грязь с лужами.

Читайте также Ford E-Transit получил более мощный аккумулятор, более быструю зарядку и немного более высокую цену



Разработчики отмечают, что новая система полного привода с двумя двигателями обеспечит оптимальный крутящий момент на всех четырех колесах, улучшая сцепление и динамику автомобиля.

Когда ждать

E-Transit Custom AWD будет запущен в полном объеме весной 2026 года. Модельный ряд также будет включать усиленную версию Trail и будет дополнен пассажирским вариантом E-Tourneo Custom AWD, идеальным для перевозки нескольких человек с акцентом на комфорт и производительность.

В первую очередь E-Transit Custom рассчитан на тех европейцев, кто живет в скандинавских, альпийских и других высокогорных регионах, в т.ч. и в карпатской местности. Фото: Ford

Для максимальной производительности и комфорта

Разработанный для деловых и туристических пользователей автомобиль появится через какой-то месяц-другой вместе с новым полным приводом E-Tourneo Custom.

"Мы стремимся обеспечить, чтобы компании получали максимальную отдачу от своих автомобилей, продолжая совершенствовать продукт после его получения и предоставляя полную экосистему программного обеспечения и услуг Ford Pro для максимальной производительности", – сказал генеральный менеджер Ford Pro в Европе Ганс Шеп.

Читайте также Немецкая почта закупит тысячи электрических фургонов Ford

Норвежцы станут первыми

Как утверждает Ford Authority, первые несколько сотен экземпляров Ford E-Transit Custom AWD получат заказчики Норвегии, где автопроизводитель ожидает хороший спрос именно на эту версию.