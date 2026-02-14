Формула 1-2026: усі лівреї представлені, перші тести розкрили багато цікавого

Головною несподіванкою фінального дня першого етапу передсезонних тестів в Бахрейні став 19-річний Андреа Кімі Антонеллі з Mercedes. Італієць, який майже не їздив попередні два дні через технічні проблеми, нарешті отримав повноцінну програму — 61 коло та найкращий час дня 1:33.669.

Джордж Расселл проїхав 78 кіл і показав другий результат — 1:33.918. Льюїс Хемілтон замкнув трійку, подолавши 150 кіл із часом 1:34.209, хоча його день завершився достроково через технічну несправність — семиразовий чемпіон світу навіть повертався до боксів пішки.

Вранці саме Расселл задав темп сесії, випередивши Хемілтона більш ніж на дві десяті секунди. У підсумку Mercedes стабільно виглядав найшвидшим протягом дня. Але є нюанс: у паддоку все більше говорять, що “Срібні стріли” не показують реальну швидкість і грають у психологію. Частина експертів переконана — запас у них ще є.

Red Bull, McLaren і Ferrari поруч

Оскар Піастрі провів найпродуктивніший день тестів — 161 коло, що стало найкращим показником серед усіх пілотів. Він показав четвертий час, підтвердивши, що McLaren серйозно провів підготовку до нового сезону. Пара Red Bull — Макс Ферстаппен та Ісак Хаджар, проїхали понад 50 кіл кожен. Ферстаппен завершив день у топ-6. Ferrari також виглядає конкурентною, і разом із Red Bull входить до групи головних переслідувачів Mercedes.

Aston Martin у кризі: проблеми з мотором Honda

Натомість Aston Martin переживає справжній кошмар. Ланс Стролл завершив день лише 16-м, відставши майже на п’ять секунд від Антонеллі. І справа не лише у швидкості. Команда знову зіткнулася з проблемами силового агрегату Honda.

За чутками, двигун не може перевищувати 11 000 об/хв на восьмій передачі — інакше виникає ризик поломки. У підсумку Стролл більшу частину дня провів у паддоку, а Aston Martin стала єдиною командою, яка так і не подолала 100 кіл за день. Для команди, яка запросила Едріана Ньюї та готується до нової ери, це тривожний сигнал.

Скандал навколо двигуна Mercedes

Паралельно розгортається ще одна історія — суперечка щодо компресійного співвідношення двигуна Mercedes. FIA вже заявила, що працює над вирішенням цієї проблеми, оскільки конкуренти поставили під сумнів відповідність силової установки регламенту.

Йдеться про можливу перевагу у ефективності та потужності. Федерація хоче уникнути ситуації, коли сезон стартує під знаком протестів і технічних апеляцій. Але сам факт дискусії додає напруги перед Гран-прі Австралії.

Ферстаппен: “Це Formula E на стероїдах”

Під час тестів Макс Ферстаппен не стримувався у формулюваннях. Чотириразовий чемпіон назвав нові боліди “Formula E на стероїдах”, натякаючи на надмірну залежність від управління енергією. Річ у тім, що новий регламент запровадив нові вимоги до силових установок на базі 1,6-літрового турбодвигуна V6, і тепер потужність системи розподіляється порівну між ДВЗ та електричною складовою. За словами зірки Red Bull, нові машини стали менш “інтуїтивними” та менш захопливими для водіння.

Середина пелетону дивує

Haas продемонстрував хорошу надійність і темп, Racing Bulls, Alpine та Audi виглядають стабільно. Williams надолужив пропущений шейкдаун у Барселоні і також набрав кілометраж. Cadillac поки що шукає баланс, а Франко Колапінто з Alpine ледь не розбив машину під час тренування стартів.

Висновок: ієрархія ще не визначена

Тести традиційно не дають повної картини. Програми різні, об’єми пального різні, карти прошивки двигунів — теж. Але кілька речей уже зрозумілі:

Mercedes виглядає дуже впевнено;

Red Bull, McLaren і Ferrari поруч;

Aston Martin має серйозні проблеми;

регламент 2026 вже викликає суперечки;

Сезон стартує 8 березня в Мельбурні. І, схоже, інтриги буде більше, ніж очікувалося.