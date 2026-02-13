Олександр Бондарєв став першим українцем-чемпіоном формульної серії

У вирішальній гонці етапу в Катарі Бондарєв фінішував п’ятим — цього результату вистачило, щоб зберегти лідерство в загальному заліку та оформити чемпіонство. Головним суперником українця був француз Енді Консані, який виграв дві гонки на трасі Лусаїл. Проте в підсумку він поступився Бондарєву лише 2 очками у загальному заліку, пише Auto24.

За сезон Олександр здобув 4 перемоги — це найкращий показник у чемпіонаті. Для порівняння, у Консані було три виграні гонки. Бондарєв виступає за індійську команду Mumbai Falcons, яка традиційно є одним із фаворитів молодіжних формульних серій у регіоні Близького Сходу.

Що таке UAE4 і чому це важливо

Серія UAE4 є наступницею чемпіонату Близького Сходу Формули-4. Хоча вона не має сертифікації FIA, турнір вважається престижним зимовим майданчиком для молодих пілотів, які готуються до європейських стартів. Саме тут багато гонщиків набираються досвіду перед переходом до більш конкурентних чемпіонатів.

Академія Williams і наступний крок

Олександр є частиною гоночної академії Williams — програми розвитку молодих талантів британської команди Формули-1. Це означає, що за його прогресом уважно стежать на найвищому рівні автоспорту. Вже навесні Бондарєв виступатиме в італійській Формулі-4 за одну з найсильніших юніорських команд Європи — Prema Racing. Саме через цю структуру проходили майбутні зірки Формули-1, включно з кількома чинними пілотами чемпіонату світу.

Кілька фактів про Олександра Бондарєва

Олександр народився у Києві та починав кар’єру з картингу, де швидко звернув на себе увагу результатами на міжнародних стартах.

У 2023 році він приєднався до академії Williams, ставши одним із наймолодших представників програми.

Олександр Бондарєв вважається одним із найперспективніших українських пілотів свого покоління та вже має досвід виступів на провідних трасах Європи та Близького Сходу. Його перемога в UAE4 — це не просто особисте досягнення, а важливий сигнал про повернення України на карту міжнародного формульного автоспорту.