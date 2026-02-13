Александр Бондарев стал первым украинцем-чемпионом формульной серии

В решающей гонке этапа в Катаре Бондарев финишировал пятым - этого результата хватило, чтобы сохранить лидерство в общем зачете и оформить чемпионство. Главным соперником украинца был француз Энди Консани, который выиграл две гонки на трассе Лусаил. Однако в итоге он уступил Бондареву лишь 2 очками в общем зачете, пишет Auto24.

За сезон Александр одержал 4 победы - это лучший показатель в чемпионате. Для сравнения, в Консане было три выигранные гонки. Бондарев выступает за индийскую команду Mumbai Falcons, которая традиционно является одним из фаворитов молодежных формульных серий в регионе Ближнего Востока.

Что такое UAE4 и почему это важно

Серия UAE4 является преемницей чемпионата Ближнего Востока Формулы-4. Хотя она не имеет сертификации FIA, турнир считается престижной зимней площадкой для молодых пилотов, которые готовятся к европейским стартам. Именно здесь многие гонщики набираются опыта перед переходом в более конкурентные чемпионаты.

Академия Williams и следующий шаг

Александр является частью гоночной академии Williams - программы развития молодых талантов британской команды Формулы-1. Это означает, что за его прогрессом внимательно следят на самом высоком уровне автоспорта. Уже весной Бондарев будет выступать в итальянской Формуле-4 за одну из сильнейших юниорских команд Европы - Prema Racing. Именно через эту структуру проходили будущие звезды Формулы-1, включая нескольких действующих пилотов чемпионата мира.

Несколько фактов об Александре Бондареве

Александр родился в Киеве и начинал карьеру с картинга, где быстро обратил на себя внимание результатами на международных стартах.

В 2023 году он присоединился к академии Williams, став одним из самых молодых представителей программы.

Александр Бондарев считается одним из самых перспективных украинских пилотов своего поколения и уже имеет опыт выступлений на ведущих трассах Европы и Ближнего Востока. Его победа в UAE4 - это не просто личное достижение, а важный сигнал о возвращении Украины на карту международного формульного автоспорта.