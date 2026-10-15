Формула-1 несподівано повертається до Африки: де саме побудують нову трасу

Замість очікуваної Південної Африки та її відомого автодрому К'яламі, вибір організаторів припав на невелику країну в центрі континенту. Руанда, населення якої становить трохи більше ніж 14 мільйонів осіб, наразі взагалі не має інфраструктури для автоспорту такого рівня.

Неочікуваний вибір локації

Згідно з довгостроковою угодою, абсолютно новий автодром збудують у районі Бугесера. Це приблизно за 40 кілометрів на південь від столиці країни Кігалі, поруч із новим міжнародним аеропортом.

"Сьогодні знаменний момент для Формули-1. З приєднанням Руанди до календаря в наступному десятилітті наш спорт змагатиметься на кожному населеному континенті", – Стефано Доменікалі, президент і генеральний директор серії.

Цікаво, що семиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон був одним із найпалкіших прихильників африканського етапу. Раніше цього року він зізнався, що лобіював цю ідею близько семи років і навіть готовий відкласти свій вихід на пенсію заради виступу на цьому континенті.

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Якою буде нова траса

Проєктуванням треку займатимуться колишній гонщик Александр Вурц та відомий архітектор Карстен Тільке. Останній вже створив чимало автодромів для поточного календаря чемпіонату. Відомо, що траса матиме 17 поворотів і розташується поблизу води.

Головною фішкою треку стане найбільший перепад висот серед усіх автодромів, які зараз використовує Формула-1. Александр Вурц уже активно тестує конфігурацію на симуляторі. За його словами, трек ідеально підходить для найвищого класу перегонів на автомобілях з відкритими колесами.

Коли чекати на старт

Попри гучний анонс, боліди виїдуть на африканський асфальт ще не скоро. Керівництво чемпіонату поки не називає точної дати, обмежуючись розмитим формулюванням про початок 2030-х років.