Фоторадар бачить не за сотні метрів: коли саме камера фіксує швидкість

Для типового стаціонарного фоторадара дистанція вимірювання може становити від кількох до кількох десятків метрів. Вона залежить від кута встановлення камери та смуги, якою рухається автомобіль, пише польське автомобільне видання Moto.pl. Втім, йдеться саме про польські камери та правила їх розміщення, тому ці цифри не можна автоматично переносити на всі комплекси, які працюють в Україні.

Найближчу смугу камера контролює з меншої відстані

Фоторадар зазвичай встановлюють не прямо навпроти автомобіля, а під кутом приблизно 20-22 градуси до проїзної частини. Через таку геометрію машина на різних смугах потрапляє в зону вимірювання на неоднаковій відстані.

За даними польського видання, автомобіль на найближчій до камери смузі можуть вимірювати приблизно за 6-12 метрів від пристрою.

На другій смузі дистанція збільшується орієнтовно до 15-25 метрів. На третій вона може становити близько 20-35 метрів.

Тобто водій, який рухається дальньою смугою, може потрапити в поле контролю трохи раніше. Це пояснюється не різними налаштуваннями обмеження швидкості, а розташуванням транспортного засобу відносно камери.

У Польщі радари вимірювання швидкості не такі, як в Україні. Фото Tomasz Stańczak / Agencja Wyborcza.pl

Максимальна дальність ще не означає реальну точку вимірювання

У публікації вказано, що технічна дальність окремих фоторадарів може сягати приблизно 60 метрів. Проте в реальних дорожніх умовах швидкість найчастіше вимірюється приблизно за 30 метрів або ближче.

Ці показники не варто сприймати як точну формулу для кожної камери. На практичну дальність впливають тип обладнання, об’єктив, радарний або лазерний модуль, калібрування, висота та кут встановлення.

Сучасні комплекси також можуть одночасно супроводжувати кілька транспортних засобів і визначати, який із них рухався з перевищенням. Тому спроба сховатися за сусідньою машиною не гарантує, що порушення залишиться непоміченим.

Камера може виміряти швидкість раніше, ніж зробить фотографію

Вимірювання швидкості та створення знімка не завжди відбуваються в одну й ту саму мить.

Спочатку комплекс визначає швидкість транспортного засобу. Якщо вона перевищує встановлений поріг, камера формує фотоматеріал із номерним знаком та службовими даними.

Залежно від моделі пристрою фотографія може бути зроблена під час наближення автомобіля або вже після того, як він проїхав повз камеру. Деякі системи контролюють один напрямок, інші здатні працювати з транспортом, який наближається та віддаляється.

Через це орієнтуватися лише на спалах камери не варто. У денний час він може бути майже непомітним, а частина сучасних комплексів використовує інфрачервоне підсвічування.

Знак стоїть значно далі, ніж працює фоторадар

У Польщі стаціонарну камеру попереджає дорожній знак D-51. Відстань між знаком і пристроєм залежить від типу дороги та дозволеної швидкості.

На дорогах, де дозволено рухатися не швидше 60 км/год, знак встановлюють приблизно за 100-200 метрів до камери. Якщо дозволена швидкість перевищує 60 км/год, дистанція становить 200-500 метрів.

На автомагістралях і швидкісних дорогах знак може розташовуватися за 500-700 метрів. Ці вимоги закріплені польськими правилами встановлення дорожніх знаків.

Таким чином, попереджувальний знак показує не зону, в якій камера вже вимірює швидкість. Він дає водієві достатньо часу, щоб перевірити показання спідометра та без різкого гальмування перейти до дозволеного темпу руху.

Що міститься на фотографії

Фоторадар фіксує не лише державний номер автомобіля. До матеріалів також додаються дата і час порушення, місце розташування комплексу, виміряна швидкість та обмеження, яке діяло на цій ділянці.

Кожному випадку присвоюється окремий ідентифікатор. У Польщі такі порушення опрацьовує Центр автоматичного нагляду за дорожнім рухом CANARD.

Після виявлення порушення власнику транспортного засобу надсилають документи для встановлення фактичних обставин і особи, яка перебувала за кермом. Перше повідомлення від CANARD ще не є безпосередньо постановою про штраф.

“Допустиме” перевищення часто розуміють неправильно

У польському матеріалі також звертають увагу на поширений міф про те, що фоторадар нібито завжди віднімає від результату 10 км/год або 10%.

Насправді йдеться не про автоматичне зменшення зафіксованої швидкості, а про поріг, після якого розпочинається провадження. Якщо перевищення вже потрапило до караного діапазону, порушення оцінюють за фактично встановленими показниками відповідно до місцевих правил.

Цей нюанс особливо важливий для українців, які подорожують Польщею. Правила оформлення порушень, пороги та розміри штрафів залежать від країни, тому звичні припущення про роботу українських камер за кордоном можуть виявитися помилковими.

Чи можна загальмувати перед самою камерою

Технічно водій може знизити швидкість до моменту потрапляння в зону вимірювання. Але точно визначити цю точку з салону автомобіля практично неможливо.

Камери відрізняються за типом, напрямком контролю та робочим діапазоном. Крім того, різке гальмування перед жовтою опорою може створити небезпечну ситуацію для автомобілів позаду.

Безпечніша тактика — знизити швидкість завчасно та підтримувати її на всій ділянці. Тим більше, що стаціонарна камера часто встановлюється у місці з підвищеним ризиком ДТП, біля переходу, перехрестя або населеного пункту. Польський CANARD зазначає, що автоматичний контроль застосовують насамперед на небезпечних ділянках доріг.

В Україні допустиме перевищення швидкості – не 10, а 20 кілометрів за годину. Фото Патрульної поліції

В Україні відстань може бути іншою