Французький комфорт для служителів Феміди: столичні судді пересіли на мінівени Peugeot

Як повідомляє Рада суддів України, фінансування на закупівлю свіжого транспорту виділила Державна судова адміністрація після ретельного аналізу потреб столичних установ.

Йдеться про забезпечення Голосіївського, Дарницького, Печерського та ще семи районних судів міста.

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Суди тепер з комфортом возитимуть справедливі судові справи

Голова Ради суддів Віталій Саліхов зазначив, що проблема матеріально-технічного забезпечення назрівала давно.

"Застарілі авто, які експлуатуються судами ще з початку двотисячних років, були якраз тією проблемою, на вирішення котрої завжди не вистачало коштів, – наголосив Віталій Саліхов

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Тепер це питання закрито на найближчі роки. Закупівлю та передачу службових машин організувало територіальне управління ДСА, а ключі керівникам установ вручили в урочистій обстановці.

Автівки з нульовим пробігом куплено за бюджетні кошти, тобто за чесно сплачені гроші платників податків. Фото: ФБ-сторінка Рада суддів України

Вибором для служителів Феміди став Peugeot Rifter у стандартній короткій версії L1. Це практичний та місткий універсал, який чудово підходить для перевезення габаритних вантажів, наприклад, великих обсягів судових справ.

Коротко про Peugeot Rifter L1

Компактний французький мінівен має довжину 4403 мм та адекватний кліренс у 180 мм, що дозволяє впевнено почуватися як у місті, так і на розбитих ділянках. Об'єм багажника стартує від 775 літрів і може досягати 2126 літрів зі складеними сидіннями.

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Під капотом найчастіше ховається перевірений часом дизель 1.5 BlueHDi. У базовій версії на 100 кінських сил він працює в парі з 6-ступеневою механікою та споживає всього близько 4,5–5,0 літрів пального на сотню.

Більш потужні модифікації на 130 сил можуть комплектуватися сучасним 8-ступеневим автоматом. Усі версії мають виключно передній привід та надійні дискові гальма по колу.