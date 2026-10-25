Французи оплатять китайські авто: Leapmotor B10 несподівано отримав європейські субсидії

Як повідомляє видання L'Automobile Magazine, в офіційному журналі уряду Франції оновили список електромобілів, які підпадають під програму сертифікатів енергозбереження CEE. Головною сенсацією стало включення до цього переліку моделі B10 від китайського бренду Leapmotor.

Сертифікат CEE є державним фінансовим інструментом, який зараз фактично виконує роль субсидії на купівлю електрокарів. Громадяни Франції опосередковано фінансують цей бонус через своїх постачальників електроенергії.

Головною умовою для отримання такої пільги є високий екологічний показник виробництва, що теоретично закриває двері для машин з Азії. Проте китайці знайшли елегантний вихід, перенісши збірку кросовера на потужності заводу Stellantis в іспанській Сарагосі.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Адекватний прайс та внутрішня конкуренція

Завдяки європейській прописці Leapmotor B10 не лише уникає нових 30-відсоткових імпортних мит ЄС, але й зберігає привабливу ціну. Базова версія з батареєю на 400 кілометрів ходу обійдеться французьким покупцям у 25 750 євро з урахуванням базового бонусу CEE.

Для сімей, які мають право на максимальну субсидію, цінник взагалі падає до 22 400 євро. За такі гроші на європейському ринку практично немає конкурентів, адже навіть компактний Renault 4 коштує значно дорожче.

"Ми бачимо дуже сильний наступ китайських виробників, тому хочемо переконатися, що це принесе нам користь, а не шкоду, – керівник Stellantis Карлос Таварес.

Компактний седан Leapmotor B05 також планують випускати на заводі Stellantis

Однак така стратегія викликає серйозні питання щодо майбутнього європейських брендів. На тому ж іспанському заводі випускають Peugeot e-2008, який є меншим за габаритами, має аналогічний запас ходу у 405 кілометрів, але стартує з позначки понад 35 000 євро.

Експерти зазначають, що Stellantis, володіючи 21 відсотком акцій Leapmotor, безсумнівно отримає фінансову вигоду від продажів. Проте спільне виробництво може вдарити по комерційній привабливості власних моделей концерну, порушивши крихкий баланс між 14 брендами групи на користь швидкого прибутку від китайських новинок.