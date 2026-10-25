Французы оплатят китайские автомобили: Leapmotor B10 неожиданно получил европейские субсидии

Как сообщает издание Автомобильный магазин, в официальном журнале правительства Франции обновили список электромобилей, подпадающих под программу сертификатов энергосбережения CEE. Главной сенсацией стало включение в этот список модели B10 от китайского бренда Leapmotor.

Сертификат CEE является государственным финансовым инструментом, который фактически выполняет роль субсидии на покупку электрокаров. Граждане Франции косвенно финансируют этот бонус через своих поставщиков электроэнергии.

Главным условием для получения такой льготы является высокий экологичный показатель производства, теоретически закрывающий двери для машин из Азии. Однако китайцы нашли элегантный выход, перенеся сборку кроссовера на мощности завода. Stellantis в испанской Сарагосе.

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Адекватный прайс и внутренняя конкуренция

Благодаря европейской прописке Leapmotor B10 не только избегает новых 30-процентных импортных пошлин ЕС, но и сохраняет привлекательную цену. Базовая версия с батареей на 400 км хода обойдется французским покупателям в 25 750 евро с учетом базового бонуса CEE.

Для семей, имеющих право на максимальную субсидию, ценник вообще падает до 22 400 евро. За такие деньги на европейском рынке практически нет конкурентов, ведь даже компактный Renault 4 стоит гораздо дороже.

" Мы видим очень сильное наступление китайских производителей, поэтому хотим убедиться, что это принесет нам пользу, а не вред, – руководитель Stellantis Карлос Таварес.

Компактный седан Leapmotor B05 также планируется выпускать на заводе Stellantis.

Однако такая стратегия вызывает серьезные вопросы по поводу будущего европейских брендов. На том же испанском заводе выпускают Peugeot e-2008, который меньше габаритов, имеет аналогичный запас хода в 405 километров, но стартует с отметки более 35 000 евро.

Эксперты отмечают, что Stellantis, владея 21 процентом акций Leapmotor, несомненно получит финансовую выгоду от продаж. Однако совместное производство может ударить по коммерческой привлекательности собственных моделей концерна, нарушив хрупкий баланс между 14 брендами группы в пользу быстрой прибыли от китайских новинок.