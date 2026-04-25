Фурам відкривають ліву смугу: де у Європі вантажівкам дозволили обганяти

Заборона обгону для важких вантажівок діяла в країні понад 15 років. Однак на практиці її часто порушували. В основному водії йшли на це через обмеження робочого часу й логістичні графіки.

Тепер влада хоче врегулювати ситуацію і частково легалізувати такі маневри. Про це, зокрема, розповів словацький ресурс AutoTrendy.

Заборона діяла 15 років

Нинішні вимоги дорожнього руху, як нагадує pravda.sk, чітко визначають, що водій транспортного засобу понад 7500 кг не може обганяти інший транспортний засіб на автомагістралі. Це означає, що вантажівкам та важким автопоїздам на словацьких автомагістралях заборонено обганяти.

Це правило було запроваджено ще у 2009 році, коли мережа автомагістралей була набагато слабшою, а вантажівки не були такими технологічно розвиненими, як сьогодні. Поправка до закону має на меті докорінно змінити це правило.

Чинний досвід деяких європейських країн, де вантажівкам дозволено обганяти на автомагістралях, словаки вивчили вирішили обгін дозволено. Щоправда, за певних умов…

За яких умов дозволять обгін

В нових ПДР чітко зазначено, що обгін дозволено лише тоді, коли це має сенс і не ставить під загрозу інших. Зазвичай, це буде тоді, коли транспортний засіб, що обганяє, рухається помітно швидше за той, що попереду нього.

Головне, щоб маневр обгону не займав багато часу та не уповільнював рух. Таким чином йдеться не про повну "свободу" для фур.

Обмеження залишаться, оскільки на окремих ділянках автомагістралей і надалі діятимуть знаки заборони.

Передбачено дві ключові умови:

різниця швидкості між вантажівками має бути суттєвою (орієнтовно від 10 км/год);

маневр не повинен створювати небезпеку для інших учасників руху.

Регіональний контраст

Підхід Словаччини відрізняється від сусідів. У Польщі, навпаки, діє жорстка заборона обгону вантажівками на двосмугових трасах зі штрафами до 1000 злотих (12 230 грн), а контроль здійснюють навіть дрони. Чехія застосовує компроміс – обмеження діють лише у певні години.

Новими доповненнями Словацька Республіка вводить додаткові зміни. Головна мета – підвищити безпеку.

Пакет поправок також передбачає:

розширення повноважень муніципалітетів щодо встановлення стаціонарних радарів;

посилення контролю швидкості;

розширення принципу "об’єктивної відповідальності" – штрафи отримуватиме власник авто незалежно від водія.

Чого чекати водіям

Досвід показує, що обгін фурами у лівій смузі вимагає більшої уваги та дистанції. Особливо небезпечними можуть бути ситуації з кількома вантажівками одночасно.

Експерти Авто24 радять українським водіям, котрі мають рейси до Словаччини чи їхатимуть транзитом через цю країну, готуватися до нового стилю водіння, оскільки обгін вантажівок у лівій смузі створить нові ситуації. Попри досвідченість, практичні поради зайвими не будуть.

Головне, тримати безпечну дистанцію та не обганяти вантажівку, яка наразі обганяє іншу вантажівку. В такій ситуації потрійний маневр є надзвичайно небезпечним.

Не варто забувати про дорожні знаки. Там, де встановлено знак, що забороняє обгін вантажівкам, він залишається дійсним. Отож, запасайтеся на таких дорогах терпінням і це убезпечить від нештатних ситуацій та врятує ваші водійські права.