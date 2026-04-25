Фурам открывают левую полосу: где в Европе грузовикам позволили обганять

Запрет обгона для тяжелых грузовиков действовал в стране более 15 лет. Однако на практике его часто нарушали. В основном водители шли на это из-за ограничений рабочего времени и логистических графиков.

Теперь власти хотят урегулировать ситуацию и частично легализовать такие маневры. Об этом, в частности, рассказал словацкий ресурс AutoTrendy.

Запрет действовал 15 лет

Нынешние требования дорожного движения, как напоминает pravda.sk, четко определяют, что водитель транспортного средства более 7500 кг не может обгонять другое транспортное средство на автомагистрали. Это означает, что грузовикам и тяжелым автопоездам на словацких автомагистралях запрещено обгонять.

Это правило было введено еще в 2009 году, когда сеть автомагистралей была гораздо слабее, а грузовики не были такими технологически развитыми, как сегодня. Поправка к закону имеет целью в корне изменить это правило.

Действующий опыт некоторых европейских стран, где грузовикам разрешено обгонять на автомагистралях, словаки изучили решили обгон разрешен. Правда, при определенных условиях...

При каких условиях разрешат обгон

В новых ПДД четко указано, что обгон разрешен только тогда, когда это имеет смысл и не ставит под угрозу других. Обычно, это будет тогда, когда транспортное средство, что обгоняет, движется заметно быстрее того, что впереди него.

Главное, чтобы маневр обгона не занимал много времени и не замедлял движение. Таким образом речь идет не о полной "свободе" для фур.

Ограничения останутся, поскольку на отдельных участках автомагистралей и в дальнейшем будут действовать знаки запрета.

Предусмотрены два ключевых условия:

разница скорости между грузовиками должна быть существенной (ориентировочно от 10 км/ч);

маневр не должен создавать опасность для других участников движения.

Региональный контраст

Подход Словакии отличается от соседей. В Польше, наоборот, действует жесткий запрет обгона грузовиками на двухполосных трассах со штрафами до 1000 злотых (12 230 грн), а контроль осуществляют даже дроны. Чехия применяет компромисс – ограничения действуют только в определенные часы.

Новыми дополнениями Словацкая Республика вводит дополнительные изменения. Главная цель – повысить безопасность.

Польский полицейский дрон следит за обгоном грузовиков на автомагистрали. В Польше это наказывается штрафом в размере 240 евро.

Пакет поправок также предусматривает:

расширение полномочий муниципалитетов по установке стационарных радаров;

усиление контроля скорости;

расширение принципа "объективной ответственности" – штрафы будет получать владелец авто независимо от водителя.

Чего ждать водителям

Опыт показывает, что обгон фурами в левой полосе требует большего внимания и дистанции. Особенно опасными могут быть ситуации с несколькими грузовиками одновременно.

Эксперты Авто24 советуют украинским водителям, которые имеют рейсы в Словакию или будут ехать транзитом через эту страну, готовиться к новому стилю вождения, поскольку обгон грузовиков в левой полосе создаст новые ситуации. Несмотря на опытность, практические советы лишними не будут.

Главное, держать безопасную дистанцию и не обгонять грузовик, который сейчас обгоняет другой грузовик. В такой ситуации тройной маневр является чрезвычайно опасным.

Не стоит забывать о дорожных знаках. Там, где установлен знак, запрещающий обгон грузовикам, он остается действительным. Поэтому, запасайтесь на таких дорогах терпением и это обезопасит от нештатных ситуаций и спасет ваши водительские права.