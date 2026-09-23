Китайська GAC розширює виробництво в Європі та презентує 12 моделей у Франції

Як пише Carscoops, GAC вже присутня на європейському ринку у Великій Британії, Фінляндії, Греції, Польщі, Іспанії та Португалії. Автомобілі бренду також виходять на французький ринок. Моделі Aion V та Aion UT компанія зараз постачає до Європи у розібраному вигляді. Їхнє остаточне складання здійснюється на підприємстві Magna Steyr у Граці (Австрія).

Основні компоненти при цьому продовжують вироблятися в Китаї. Такий формат виробництва дозволяє виконувати фінальне складання автомобілів безпосередньо в Європі. GAC розглядає його, зокрема, як спосіб зменшити вплив тарифів Європейського Союзу на автомобілі китайського виробництва.

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GAC Aion V

Китайський виробник розглядає нові потужності

GAC хоче перейти від нинішнього формату складання до довгострокової виробничої присутності в Європі. Компанія розглядає можливість розширення підприємства Magna Steyr або співпраці з іншими інвесторами.

"Ми дійсно хочемо встановити довгострокову присутність тут (у Європі), що автоматично означає, що нам потрібні виробничі потужності", – сказав заступник генерального директора GAC France Седрік Лакур в інтерв'ю Reuters.

GAC готує 12 моделей для Франції

Поточні Aion V та Aion UT є лише початком розширення модельної лінійки GAC у Франції. До 2030 року компанія планує запропонувати французьким покупцям 12 електричних та гібридних моделей. Окрім виробничої інфраструктури, GAC має європейський центр досліджень і розробок у Мілані.

Компанія також повідомила про зростання експортних продажів у першій половині року на 35,69% у річному вимірі, до 346 000 автомобілів. Основний приріст забезпечили ринки Америки та Південно-Східної Азії. Водночас GAC також показала результат на європейському ринку: у Греції бренд посів друге місце серед китайських виробників електромобілів.

GAC планує 200 дилерських центрів у Франції

Для розширення продажів у Франції GAC планує створити широку дилерську мережу. Протягом наступних чотирьох років компанія хоче відкрити близько 200 дилерських центрів по країні.

При цьому 50 із них планують відкрити вже цього року. За масштабом мережі GAC прагне наблизитися до китайських конкурентів, які раніше почали розвивати французький ринок. Наприклад, BYD вийшла на французький ринок ще у 2024 році та планує мати 250 торгових точок до кінця наступного року.

У GAC не вважають вихід до Франції запізнілим

Попри те, що деякі китайські конкуренти почали розширення у Франції раніше, у GAC не вважають, що компанія запізнилася.

"Наша мета – провести бренд від запуску до масштабування всього за чотири роки", – заявив Седрік Лакур.

За його словами, GAC виходить на французький ринок "саме в потрібний час". Компанія розраховує використати наступні чотири роки для одночасного розширення модельного ряду, дилерської мережі та виробничої присутності в Європі.