GEELY завершує співпрацю з УКРАВТО ГРУП: що буде з сервісом і клієнтами

У 2022 році китайський бренд Geely повернувся на український ринок, обравши своїм офіційним партнером УКРАВТО ГРУП. Дистриб’ютором марки стало ТОВ «ГРАНД АВТОМОТІВ», що входить до складу групи. Тепер сторони повідомили про завершення співпраці, повідомили в українській компанії.

Нагадаємо, що китайський GEELY також є власником популярних в Україні брендів Volvo Cars та ZEEKR.

До речі GEELY може зайти в Європу через заводи Ford

Повернення GEELY та амбітні плани

Угода 2022 року передбачала не лише імпорт і дистриб’юцію автомобілів, а й перспективу локалізації виробництва в Україні з можливим подальшим експортом.

Перший етап — імпорт та розвиток офіційної дилерської мережі — був реалізований у 2022–2024 роках. Однак безпекова ситуація в країні не дозволила перейти до виробничої фази. Запорізький автозавод постійно обстрілюють через близькість до лінії фронту. Втім, там ще вробляють автобуси, а от легкові авто – вже ні.

Стратегічне рішення

Завершення співпраці сторони називають виваженим стратегічним кроком. Для УКРАВТО ГРУП це частина адаптації бізнесу до нових ринкових умов.

Група має диверсифікований портфель брендів і розвинену дилерську інфраструктуру по всій країні. Тож припинення одного партнерського проєкту не впливає на загальну стабільність компанії.

Інший аспект – автомобілі GEELY не знайшли багато прихильників в Україні. В продажу були лише дві моделі – Atlas Pro та Monjaro, і ціни на них виставили не менші, ніж на конкурентні європейські моделі. Тож особливого попиту ці авто не отримали. Та й мережа дилерів була дуже незначною – всього один автосалон у Києві.

Фокус на Chery

Наразі УКРАВТО ГРУП концентрується на зміцненні понад 20-річного партнерства з Chery Group. У найближчий час в Україні планують представити нові бренди цього міжнародного холдингу.

Для ринку це означає перерозподіл акцентів серед китайських виробників, які активно нарощують присутність у Європі та Україні.

До речі який модельний ряд Chery в Україні

Що буде з клієнтами GEELY

ТОВ «ГРАНД АВТОМОТІВ» заявляє, що продовжить виконувати всі гарантійні та сервісні зобов’язання перед власниками автомобілів, придбаних в офіційній мережі.

Цікаво, що гарантійні обовʼязки на ці авто в Україні становили 60 місяців, тобто 5 років, або 120 тисяч кілометрів.

Що це означає для ринку

Ринок України поступово відновлюється, але великі інвестиційні проєкти, зокрема локалізація виробництва, поки залишаються ризикованими через воєнні фактори.

Водночас китайські бренди продовжують активно конкурувати між собою. І відмова від дилерства GEELY одного імпортера може означати, що інший великий автохолдинг може перебрати на себе представництво цього бренду. Авто китайський концерн самостійно зайде на ринок.