Gemballa представила 830-сильний Marsien GT у стилі Porsche 959

Компанія Marc Philipp Gemballa представила Marsien GT — дорожню версію суперкара Marsien, створену на базі Porsche 911 Turbo S покоління 992. Новинка отримала карбоновий кузов, двигун від RUF потужністю 830 к.с. та повний привід. Про це пише topgir.com.ua.

На відміну від Marsien 2021 року, орієнтованого на бездоріжжя та ралійні заїзди, новий Marsien GT розроблений переважно для асфальту. Його дизайн водночас відсилає до легендарного Porsche 959.

Marsien GT отримав карбоновий кузов

Усі зовнішні кузовні панелі суперкара виготовлені з вуглепластику. Завдяки цьому автомобіль приблизно на 75 кг легший за стандартний Porsche 911 Turbo S.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Marsien GT також отримав активні жалюзі у передніх крилах, повітрозабірники Ram Air, додаткові канали в бічних спідницях та активне заднє антикрило.

Суперкар встановлений на кованих 20-дюймових передніх і 21-дюймових задніх колесах із центральною гайкою. Використовуються шини Michelin Pilot Sport Cup 2 розмірністю 275/35 спереду та 335/30 ззаду.

830 к.с. і 330 км/год

Двигун для Marsien GT підготувала компанія RUF. 3,8-літровий опозитний шестициліндровий мотор із двома турбонагнітачами розвиває 830 к.с. і 930 Нм крутного моменту.

Силова установка працює у парі з роботизованою коробкою PDK та системою повного приводу.

Заявлені характеристики Marsien GT:

розгін до 96 км/год — 2,4 секунди;

максимальна швидкість — 330 км/год;

підвіска — двоважільна з електронно керованими амортизаторами KW;

вихлопна система — титанова Akrapovič.

Тираж моделі обмежать 30 автомобілями.

Салон у стилі Carrera GT

Інтер'єр Marsien GT можна буде оздобити шкірою або алькантарою. Центральну консоль і селектор трансмісії виконали з огляду на рішення Porsche Carrera GT. Сидіння та частину інших елементів салону виготовлять із карбону.

Виробництво Gemballa Marsien GT планують розпочати у 2027 році. Ціна стартуватиме від 889 тис. доларів, причому у цю суму не входить Porsche 911 Turbo або 911 Turbo S, який використовується як автомобіль-донор.