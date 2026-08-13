Gemballa представила 830-сильный Marsien GT в стиле Porsche 959

Компания Marc Philipp Gemballa представила Marsien GT – дорожную версию суперкара Marsien, созданную на базе Porsche 911 Turbo S поколения 992. Новинка получила карбоновый кузов, двигатель от RUF мощностью 830 л.с. и полный повод. Об этом пишет topgir.com.ua.

В отличие от Marsien 2021, ориентированного на бездорожье и раллийные заезды, новый Marsien GT разработан преимущественно для асфальта. Его дизайн одновременно отсылает в легендарный Porsche 959.

Marsien GT получил карбоновый кузов

Все наружные кузовные панели суперкара изготовлены из углепластика. Благодаря этому автомобиль примерно на 75 кг легче стандартного Porsche 911 Turbo S.

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Marsien GT также получил активные жалюзи в передних крыльях, воздухозаборники Ram Air, дополнительные каналы в боковых юбках и активное заднее антикрыло.

Суперкар установлен на кованых 20-дюймовых передних и 21-дюймовых задних колесах с центральной гайкой. Используются шины Michelin Pilot Sport Cup 2 размерностью 275/35 спереди и 335/30 сзади.

830 л.с. и 330 км/ч

Двигатель Marsien GT подготовила компания RUF. 3,8-литровый оппозитный шестицилиндровый мотор с двумя турбонагнетателями развивает 830 л.с. и 930 Нм крутящего момента.

Силовая установка работает в паре с роботизированной коробкой PDK и системой полного привода.

Заявленные характеристики Marsien GT:

разгон до 96 км/ч – 2,4 секунды;

максимальная скорость - 330 км/ч;

подвеска - двухрычажная с электронно управляемыми амортизаторами KW;

выхлопная система – титановая Akrapovič.

Тираж модели ограничат 30 автомобилями.

Салон в стиле Carrera GT

Интерьер Marsien GT можно будет украсить кожей или алькантарой. Центральную консоль и селектор трансмиссии выполнили с учетом решения Porsche Carrera GT. Сидение и часть других элементов салона изготовят из карбона.

Производство Gemballa Marsien GT планируется начать в 2027 году. Цена будет стартовать от 889 тыс. долларов, причем в эту сумму не входит Porsche 911 Turbo или 911 Turbo S, который используется как автомобиль-донор.