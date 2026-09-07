Getmancar запустив підписку на авто: що отримують водії за 189 гривень

Український сервіс каршерингу Getmancar запустив новий формат користування автомобілями - помісячну підписку FREEDOM. Компанія пояснила, що ідея виникла після спілкування з користувачами: близько 20% нових клієнтів відкладали бронювання через побоювання щодо застави, а частині людей не вистачало стандартних 20 хвилин, щоб дістатися до заброньованого автомобіля.

Що дає підписка FREEDOM

Підписка коштує 189 гривень на 28 днів. За ці гроші користувач отримує кілька додаткових можливостей, які в стандартному форматі каршерингу оплачуються окремо або мають певні обмеження.

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Найпомітніша перевага - автомобіль можна бронювати без застави. Залежно від моделі Getmancar зазвичай блокує від 300 до 5 000 гривень, тому для користувача це може бути важливим фактором, особливо якщо він користується сервісом регулярно.

Ще одна перевага стосується жовтих зон. Підписники FREEDOM можуть безкоштовно паркуватися там і завершувати поїздку, тоді як без підписки за таку можливість зазвичай стягується 100 гривень.

Крім того, підписники отримують пріоритетну обробку звернень службою підтримки та раніше за інших дізнаються про появу нових автомобілів у застосунку.

Є й невелика, але практична зміна для бронювання. Замість стандартних 20 хвилин користувач отримує 30 хвилин безкоштовного часу до початку поїздки.

Підписка має окупатися активним користувачам

Для людини, яка користується каршерингом лише кілька разів на місяць, 189 гривень можуть не дати великої економії. Але для активних користувачів ситуація інша.

Наприклад, одна поїздка із завершенням у жовтій зоні вже дозволяє не сплачувати стандартні 100 гривень. Якщо додати ще кілька таких поїздок, відсутність застави та додаткові 10 хвилин бронювання, підписка починає виглядати не просто як набір привілеїв, а як спосіб зменшити витрати на регулярне користування каршерингом.

У Getmancar кажуть, що побачили цей запит саме під час інтерв'ю з клієнтами. Частина користувачів відкладала поїздку через необхідність внесення застави, а частині було недостатньо часу для того, щоб дістатися до автомобіля після бронювання.

За два тижні підписку оформили понад 500 людей

Перші результати запуску компанія вже отримала. За два тижні після появи FREEDOM підписку активували понад 500 користувачів.

"Загалом ми плануємо, що близько 20% від щомісячної активної аудиторії скористаються підпискою", - розповів СЕО Getmancar Тарас Гетманський.

За його словами, підписочна модель дає користувачеві більше гнучкості, оскільки не змушує купувати автомобіль і самостійно займатися його обслуговуванням, заміною шин, контролем технічного стану чи майбутнім продажем.

Це не перша спроба Getmancar працювати з підписними форматами. Ще у 2023 році компанія запускала модель, за якою клієнт міг користуватися автомобілем протягом кількох місяців, а після завершення підписки отримував можливість його викупити.

До речі, каршеринг для Getmancar давно вийшов за межі простої оренди автомобілів на кілька хвилин. Раніше Auto24 розповідав, як приватні власники можуть передавати свої автомобілі в каршеринг і отримувати з цього дохід.

Getmancar розширюється за межами України

Наразі підписка FREEDOM працює тільки в Україні, однак у компанії вже розглядають можливість поширити її на інші ринки.

Сам Getmancar останніми роками активно розширює географію роботи. Сервіс уже працював у Грузії та Молдові, а нещодавно запустив прокат автомобілів у шести містах і курортах Єгипту. Auto24 писав про вихід українського Getmancar на єгипетський ринок, де компанія працює вже за моделлю класичного прокату, а не звичного міського каршерингу.

Ще раніше сервіс запустив роботу в Молдові, а в Грузії Getmancar почав працювати ще у 2022 році.

Тепер компанія тестує ще один напрямок - підписну модель для постійних користувачів.

Це лише перша версія підписки

У Getmancar прямо називають FREEDOM першим тестом такого формату. Тобто нинішні 189 гривень і набір переваг не обов'язково залишаться єдиною моделлю.

Компанія планує розвивати різні формати підписок із різним набором переваг. Це може дозволити зробити сервіс цікавішим як для тих, хто користується автомобілями час від часу, так і для клієнтів, які фактично замінюють каршерингом власну машину.

Підхід логічний і для самого Getmancar. Постійний користувач із підпискою потенційно частіше відкриватиме застосунок, бронюватиме автомобілі та користуватиметься додатковими послугами сервісу.

При цьому FREEDOM не перетворює каршеринг на класичну довгострокову оренду. Користувач не отримує конкретний автомобіль на місяць, а платить за доступ до додаткових можливостей усієї мережі Getmancar.

Як оформити підписку

Підключити FREEDOM можна безпосередньо в застосунку Getmancar. Користувачеві потрібно зареєструватися в сервісі та оформити підписку, після чого додаткові переваги стають доступними на 28 днів.

Сам формат каршерингу в Україні поступово стає різноманітнішим. Окрім похвилинної оренди, компанії експериментують із довгостроковими форматами, підписками та залученням приватних автомобілів.

Тому 189 гривень за FREEDOM - це не стільки плата за сам автомобіль, скільки своєрідний абонемент на зручніше користування каршерингом. І якщо людина регулярно бере машини Getmancar, економія на заставах, жовтих зонах та додатковому часі бронювання може швидко перекрити вартість підписки.