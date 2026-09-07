Getmancar запустил подписку на авто: что получают водители за 189 гривен

Украинский сервис каршеринга Getmancar запустил новый формат пользования автомобилями – помесячную подписку Freedom. Компания объяснила, что идея возникла после общения с пользователями: около 20% новых клиентов откладывали бронирование из-за опасений залога, а части людей не хватало стандартных 20 минут, чтобы добраться до забронированного автомобиля.

Что дает подписка Freedom

Подписка стоит 189 гривен в 28 дней. За эти деньги пользователь получает несколько дополнительных возможностей, которые в стандартном формате каршеринга оплачиваются отдельно или имеют ограничения.

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Самое заметное преимущество – автомобиль можно бронировать без залога. В зависимости от модели Getmancar обычно блокирует от 300 до 5 000 гривен, поэтому пользователь может быть важным фактором, особенно если он пользуется сервисом регулярно.

Еще одно преимущество касается желтых зон. Подписчики FREEDOM могут бесплатно парковаться там и завершать поездку, в то время как без подписки за такую возможность обычно взимается 100 гривен.

Кроме того, подписчики получают приоритетную обработку обращений службой поддержки и раньше других узнают о появлении новых автомобилей в приложении.

Есть и небольшое, но практическое изменение для бронирования. Вместо стандартных 20 минут, пользователь получает 30 минут бесплатного времени до начала поездки.

Подписка должна окупаться активным пользователям

Для человека, пользующегося каршерингом всего несколько раз в месяц, 189 гривен могут не дать большой экономии. Но для активных пользователей ситуация другая.

К примеру, одна поездка с завершением в желтой зоне уже позволяет не платить стандартные 100 гривен. Если добавить еще несколько таких поездок, отсутствие залога и дополнительные 10 минут бронирования, подписка начинает выглядеть не просто как набор привилегий, а как способ снизить затраты на регулярное пользование каршерингом.

Getmancar говорят, что увидели этот запрос именно во время интервью с клиентами. Часть пользователей откладывала поездку из-за необходимости внесения залога, а части было недостаточно времени для того, чтобы добраться до автомобиля после бронирования.

За две недели подписку оформили более 500 человек

Первые результаты запуска компания уже получила. Через две недели после появления FREEDOM подписку активировали более 500 пользователей.

"В общей сложности мы планируем, что около 20% от ежемесячной активной аудитории воспользуются подпиской", - рассказал СЕО Getmancar Тарас Гетманский.

По его словам, подписная модель дает пользователю больше гибкости, поскольку не заставляет покупать автомобиль и самостоятельно заниматься его обслуживанием, заменой шин, контролем технического состояния или будущей продажей.

Это не первая попытка Getmancar работать с подписными форматами. Еще в 2023 году компания запускала модель, по которой клиент мог пользоваться автомобилем в течение нескольких месяцев, а по завершении подписки получал возможность его выкупить.

Кстати, каршеринг для Getmancar давно вышел за пределы простой аренды автомобилей на несколько минут. Ранее Auto24 рассказывал, как частные владельцы могут передавать свои автомобили в каршеринг и получать из этого доход.

Getmancar расширяется за пределами Украины

Подписка FREEDOM работает только в Украине, однако в компании уже рассматривают возможность распространить ее на другие рынки.

Сам Getmancar в последние годы активно расширяет географию работы. Сервис уже работал в Грузии и Молдове, а недавно запустил прокат автомобилей в шести городах и курортах Египта. Auto24 писал о выходе украинского Getmancar на египетский рынок, где компания работает уже по модели классического проката, а не привычного городского каршеринга.

Еще раньше сервис запустил работу в Молдове, а в Грузии Getmancar начал работать еще в 2022 году.

Теперь компания тестирует еще одно направление – подписную модель для постоянных пользователей.

Это только первая версия подписки

В Getmancar прямо называют Freedom первым тестом такого формата. То есть, нынешние 189 гривен и набор преимуществ не обязательно останутся единственной моделью.

Компания планирует развивать разные форматы подписок с разным набором преимуществ. Это может позволить сделать сервис более интересным как для тех, кто пользуется автомобилями время от времени, так и для клиентов, фактически заменяющих каршерингом собственную машину.

Подход логичен и для самого Getmancar. Постоянный пользователь с подпиской потенциально будет чаще открывать приложение, бронировать автомобили и пользоваться дополнительными услугами сервиса.

При этом FREEDOM не превращает каршеринг в классическую долгосрочную аренду. Пользователь не получает конкретный автомобиль в месяц, а платит за доступ к дополнительным возможностям всей сети Getmancar.

Как оформить подписку

Подключить FREEDOM можно непосредственно в приложении Getmancar. Пользователю следует зарегистрироваться в сервисе и оформить подписку, после чего дополнительные преимущества становятся доступными на 28 дней.

Сам формат каршеринга в Украине постепенно становится более разнообразным. Кроме поминутной аренды компании экспериментируют с долгосрочными форматами, подписками и привлечением частных автомобилей.

Поэтому 189 гривен за FREEDOM – это не столько плата за сам автомобиль, сколько своеобразный абонемент на более удобное пользование каршерингом. И если человек регулярно берет машины Getmancar, экономия на заставах, желтых зонах и дополнительное время бронирования может быстро перекрыть стоимость подписки.