Перевізник Girteka замовив 1200 найновіших фур

Нинішній пакет замовлення є рекордним для Європи. Цьогоріч такої кількості техніки за один раз ніхто ще не замовляв. Про заплановане сьогодні, 26 лютого, Girteka повідомила на своєму сайті.

Щоправда, торішній рекорд у 2000 одиниць замовлених фур не побито. До речі, у минулому році ту кількість вантажівок Volvo FH та FH Aero також замовляла компанія Girteka, про що редакція Авто24 писала.

Тоді перевізник купив і упродовж 2025 року отримав магістральні тягачі з напівпричепами в рамках модернізації автопарку. Нинішнього року оновлення рухомого складу також здійснюється з цією ж метою.

Чиї фінансові інструменти використано

Фінансування надано німецьким банком AKA Bank за підтримки Credendo – Бельгійського агентства експортного кредитування, яке виступило гарантом угоди.

Постійно оновлюючи свій флот, Girteka зміцнює свої позиції надійного партнера для перевезення термінових, температурних та цінних вантажів по всій Європі – сегментів, де передбачуваність, безпека та відповідальність не підлягають обговоренню.

Щороку кількість оновлених машин у підприємства Girteka сягає тисячі і більше одиниць, добрий 4-відсотковий потенціал водійського складу на нових машинах вже закріпили за собою жінки. Фото: Girteka

Не розширення, а оновлення

У компанії наголошують, що йдеться саме про оновлення автопарку, а не його розширення. Які саме бренди та моделі будуть закуплені, а також співвідношення тягачів і причепів — наразі не уточнюється.

"Наша місія — безпечно та ефективно доставляти вантажі з контрольованою температурою та високим рівнем обережності за допомогою власного автопарку. Інвестування в найновіші, паливоефективні транспортні засоби забезпечує надійність наших послуг, водночас активно зменшуючи наш вплив на навколишнє середовище та задовольняючи зростаючі очікування клієнтів щодо більш екологічних рішень для ланцюгів постачань", – розповідає фінансовий директор Girteka Group Вітеніс Шукліс.

З повною інтеграцією у логістичну систему

Кожна нова вантажівка за уже розробленим алгоритмом використання буде повністю інтегрована в цифрову екосистему Girteka. Така методика дозволяє проводити прогнозне технічне обслуговування, моніторинг продуктивності в режимі реального часу та швидше вирішувати проблеми.

Сьогодні коп'ютеризовано не итільки логістичні, диспетчерські служби, але й практично увесь рухомий склад і водій отримує на монітор детальні маршрути з реквізитами завантажень, оновлені адреси і навіть відомості про вільні паркомісця. Фото: Girteka

Окрім цього така інтеграція підтримує сталу та ефективну роботу, стабільну якість обслуговування клієнтів, а також безпечне та надійне робоче середовище для водіїв.

І роботодавець, і просвітницький центр ЄС

Сьогодні Girteka не тільки один з провідних операторів транспортно-логістичного сектору Євросоюзу, але й провідний роботодавець та просвітницький центр (див. відео внизу).

Нині рухомий склад одного з найкрупнішого оператора транспортно-логістичного ринку Європи налічує понад 6000 магістральних тягачів, 7000 причепів та понад 15 000 співробітників, включаючи водіїв, механіків, менеджерів логістики та інших офісних працівників.