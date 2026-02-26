Перевозчик Girteka заказал 1200 новейших фур

Нынешний пакет заказа является рекордным для Европы. В этом году такого количества техники за один раз никто еще не заказывал. О запланированном сегодня, 26 февраля, Girteka сообщила на своем сайте.

Правда, прошлогодний рекорд в 2000 единиц заказанных фур не побит. Кстати, в прошлом году то количество грузовиков Volvo FH и FH Aero также заказывала компания Girteka, о чем редакция Авто24 писала.

Тогда перевозчик купил и в течение 2025 года получил магистральные тягачи с полуприцепами в рамках модернизации автопарка. В нынешнем году обновление подвижного состава также осуществляется с этой же целью.

Чьи финансовые инструменты использованы

Финансирование предоставлено немецким банком AKA Bank при поддержке Credendo – Бельгийского агентства экспортного кредитования, которое выступило гарантом сделки.

Постоянно обновляя свой флот, Girteka укрепляет свои позиции надежного партнера для перевозки срочных, температурных и ценных грузов по всей Европе – сегментов, где предсказуемость, безопасность и ответственность не подлежат обсуждению.

Ежегодно количество обновленных машин у предприятия Girteka достигает тысячи и более единиц, хороший 4-процентный потенциал водительского состава на новых машинах уже закрепили за собой женщины. Фото: Girteka

Не расширение, а обновление

В компании отмечают, что речь идет именно об обновлении автопарка, а не его расширение. Какие именно бренды и модели будут закуплены, а также соотношение тягачей и прицепов - пока не уточняется.

"Наша миссия - безопасно и эффективно доставлять грузы с контролируемой температурой и высоким уровнем осторожности с помощью собственного автопарка. Инвестирование в новейшие, топливоэффективные транспортные средства обеспечивает надежность наших услуг, одновременно активно уменьшая наше влияние на окружающую среду и удовлетворяя растущие ожидания клиентов относительно более экологичных решений для цепей поставок", – рассказывает финансовый директор Girteka Group Витенис Шуклис.

С полной интеграцией в логистическую систему

Каждый новый грузовик по уже разработанному алгоритму использования будет полностью интегрирован в цифровую экосистему Girteka. Такая методика позволяет проводить прогнозное техническое обслуживание, мониторинг производительности в режиме реального времени и быстрее решать проблемы.

Сегодня компьютеризированы не только логистические, диспетчерские службы, но и практически весь подвижной состав и водитель получает на монитор детальные маршруты с реквизитами загрузок, обновленные адреса и даже сведения о свободных паркоместах. Фото: Girteka

Кроме этого такая интеграция поддерживает постоянную и эффективную работу, стабильное качество обслуживания клиентов, а также безопасную и надежную рабочую среду для водителей.

И работодатель, и просветительский центр ЕС

Сегодня Girteka не только один из ведущих операторов транспортно-логистического сектора Евросоюза, но и ведущий работодатель и просветительский центр (см. видео внизу).

Сейчас подвижной состав одного из крупнейшего оператора транспортно-логистического рынка Европы насчитывает более 6000 магистральных тягачей, 7000 прицепов и более 15 000 сотрудников, включая водителей, механиков, менеджеров логистики и других офисных работников.