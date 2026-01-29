Gran Turismo 7 вперше додає китайський автомобіль

Цю роль взяв на себе Xiaomi SU7 Ultra, який з’явиться в грі 29 січня, зазначає Carscoops. Його дебют символізує важливий крок не лише для самої серії Gran Turismo, а й для автомобільної індустрії Китаю, яка стрімко заявляє про себе на глобальному рівні.

Читайте також: На якій Toyota змагатимуться фанати нової версії гри Forza Horizon

Xiaomi SU7 Ultra — нова віха для серії GT

Xiaomi, відома в усьому світі як виробник смартфонів і побутової електроніки, останніми роками активно розвиває автомобільний напрямок. SU7 Ultra став кульмінацією цих зусиль — це високопродуктивний електроседан, створений з прицілом на конкуренцію з європейськими та світовими лідерами сегмента.

Поява SU7 Ultra в Gran Turismo 7 є знаком визнання. Франшиза традиційно ретельно відбирає автомобілі, і участь у ній часто сприймається як підтвердження статусу моделі. Для Xiaomi це означає вихід на новий рівень сприйняття серед автолюбителів у всьому світі.

Також цікаво: Skoda презентувала концепт Vision для гри Gran Turismo

Gran Turismo як вітрина для нових брендів

Серія Gran Turismo вже десятиліттями знайомить мільйони гравців з автомобілями, про які вони могли ніколи не чути. Для SU7 Ultra це шанс отримати глобальну впізнаваність далеко за межами Китаю. Однак, китайський електроседан не єдина новинка оновлення 1.67. Разом із ним у гру додають ще два серйозні автомобілі, орієнтовані на трек, що точно зацікавлять фанатів кільцевих перегонів.

Porsche і Hyundai поповнюють гоночний парк

Однією з ключових новинок став Porsche 911 GT3 R покоління 992 — повноцінний гоночний болід класу GT3. Це вже другий автомобіль цієї категорії за короткий час, адже в грудні до гри додали Ferrari 296 GT3. Тепер у німецького та італійського суперників з’являється пряме протистояння на трасах GT7.

Третьою новинкою став Hyundai Elantra N TC. Він не лише розширює гоночний парк гри, а й доповнює нову колекцію Hyundai N, яка з’являється в меню кафе Gran Turismo.

Читайте також: Opel представив вражаючий концепт, на якому можна буде поганяти в Gran Turismo 7

Нові змагання на легендарних трасах

Оновлення також приносить три нові події серії World Touring Car. Гравці зможуть випробувати свої автомобілі на World Touring Car 600 на Нюрбургринзі, World Touring Car 700 на трасі Спа-Франкоршам та World Touring Car 800 на легендарній горі Панорама в Австралії. Таким чином, версія 1.67 не лише робить історичний крок із появою першого китайського автомобіля, а й суттєво розширює гоночний контент для фанатів Gran Turismo 7.