Haval показала новий флагманський позашляховик, що кидає виклик Land Cruiser та Defender

Зовнішність Haval HX свідчить про бажання бренду вийти у вищу лігу повнорозмірних позашляховиків. Дизайнери явно надихалися кращими зразками індустрії: у силуеті вгадуються риси Defender, а деякі елементи перегукуються з розкішним YangWang U8. Передню частину прикрашають масивні квадратні фари та лаконічна срібляста решітка радіатора, що підкреслює статус флагмана, зазначає Carscoops.

Читайте також: Haval представив бензинову версію позашляховика Raptor

Особливу увагу приділено деталям, які формують образ справжнього всюдихода: потужні квадратні колісні арки, виразні дверні ручки та високі стійки кузова. Задня частина отримала вертикальні світлодіодні ліхтарі та класичні двері багажника із закріпленим запасним колесом – атрибут, що став символом серйозних позашляхових можливостей.

Гібридна потужність та інноваційна трансмісія

В основі нового флагмана лежить платформа архітектури GWM One. Haval HX вийде на ринок як плагін-гібрид (PHEV), що відповідає актуальним екологічним трендам. Силова установка складається з 2,0-літрового турбодвигуна та двох електромоторів. Цікавою особливістю є використання унікальної чотириступінчастої автоматичної коробки передач, розробленої спеціально для гібридних систем. Така конфігурація у поєднанні з інтелектуальним повним приводом має забезпечити високу паливну ефективність у місті та необхідний запас тяги на важкому бездоріжжі.

Інтелект та автономне керування

Новий HX стане одним із найбільш технологічних продуктів Haval. Над лобовим склом розташований датчик LiDAR, що забезпечує роботу просунутих систем допомоги водієві. Автомобіль отримає фірмову систему Navigate On Autopilot від Great Wall Motor, яка здатна вести машину як на швидкісних магістралях, так і в щільному міському трафіку. Окрім цього, власникам буде доступна функція повністю автономного паркування.

Також цікаво: Чи справді гібриди суттєво економлять паливо: результати дослідження

Ринкові перспективи та старт продажів

Офіційну назву моделі та детальні технічні характеристики оголосять під час Пекінського автосалону, проте вже зараз відомо, що перші поставки клієнтам заплановані на кінець третього кварталу 2026 року. Haval HX розглядається не лише як продукт для внутрішнього ринку Китаю. Завдяки глобальній стратегії Great Wall Motor, цей позашляховик має всі шанси з’явитися на міжнародних ринках, де він зможе конкурувати з преміальними брендами за рахунок багатшого оснащення та привабливішої ціни.