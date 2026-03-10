Підвішену в гаражі 54-річну "Чайку" ГАЗ-13 хочуть продати за 100 тисяч доларів

В Україні на продаж виставили класичний радянський лімузин ГАЗ-13 «Чайка» 1972 року випуску. Оголошення з’явилося на автомобільному маркетплейсі Auto.Ria. За автомобіль продавець просить 100 тисяч доларів.

За словами власника, автомобіль перебуває у майже ідеальному стані та зберігається у спеціальних умовах.

Стан автомобіля та реставрація

Представлений лімузин має чорний кузов та збережений у максимально автентичному вигляді. Масштабну реставрацію автомобіля провели у 2007 році. Під час відновлення фактично оновили більшість кузовних елементів. Зокрема, були замінені:

крила

двері у зборі

капот

кришка багажника

пороги

частина панелей кузова

За словами продавця, оригінальними залишилися лише дах і рама автомобіля.

Характеристики лімузина

ГАЗ-13 «Чайка» оснащений бензиновим двигуном об’ємом 4,25 літра. Потужність силового агрегату становить 195 кінських сил (143 кВт).

Свого часу ця модель використовувалася як представницький автомобіль для партійного керівництва СРСР, а також для обслуговування дипломатичних делегацій.

Умови зберігання

Конкретний екземпляр, який продається у Дніпрі, зберігається у вентильованому приміщенні. Автомобіль тримають на спеціальних підставках у підвішеному стані. Такий спосіб зберігання дозволяє зменшити навантаження на підвіску та інші вузли під час тривалого простою.

Висока ціна пояснюється поєднанням кількох факторів: історичною цінністю моделі, станом автомобіля після реставрації та невеликою кількістю добре збережених екземплярів цієї моделі.