Підвішену в гаражі 54-річну "Чайку" ГАЗ-13 хочуть продати за 100 тисяч доларів

ФОТО: АвтоРіа|
ГАЗ-13 Чайка
В Україні на продаж виставили класичний радянський лімузин ГАЗ-13 «Чайка» 1972 року випуску. Оголошення з’явилося на автомобільному маркетплейсі Auto.Ria. За автомобіль продавець просить 100 тисяч доларів.
За словами власника, автомобіль перебуває у майже ідеальному стані та зберігається у спеціальних умовах.
Стан автомобіля та реставрація
Представлений лімузин має чорний кузов та збережений у максимально автентичному вигляді. Масштабну реставрацію автомобіля провели у 2007 році. Під час відновлення фактично оновили більшість кузовних елементів. Зокрема, були замінені:
- крила
- двері у зборі
- капот
- кришка багажника
- пороги
- частина панелей кузова
За словами продавця, оригінальними залишилися лише дах і рама автомобіля.
Характеристики лімузина
ГАЗ-13 «Чайка» оснащений бензиновим двигуном об’ємом 4,25 літра. Потужність силового агрегату становить 195 кінських сил (143 кВт).
Свого часу ця модель використовувалася як представницький автомобіль для партійного керівництва СРСР, а також для обслуговування дипломатичних делегацій.
Умови зберігання
Конкретний екземпляр, який продається у Дніпрі, зберігається у вентильованому приміщенні. Автомобіль тримають на спеціальних підставках у підвішеному стані. Такий спосіб зберігання дозволяє зменшити навантаження на підвіску та інші вузли під час тривалого простою.
Висока ціна пояснюється поєднанням кількох факторів: історичною цінністю моделі, станом автомобіля після реставрації та невеликою кількістю добре збережених екземплярів цієї моделі.