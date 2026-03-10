Подвешенную в гараже 54-летнюю ГАЗ-13 "Чайка" хотят продать за 100 тысяч долларов

В Украине на продажу выставили классический советский лимузин ГАЗ-13 “Чайка” 1972 года выпуска. Объявление появилось на автомобильном маркетплейсе Auto.Ria. За автомобиль продавец просит 100 тысяч долларов.

По словам владельца, автомобиль находится в почти идеальном состоянии и хранится в специальных условиях.

Состояние автомобиля и реставрация

Представленный лимузин имеет черный кузов и сохранен в максимально аутентичном виде. Масштабную реставрацию автомобиля провели в 2007 году. Во время восстановления фактически обновили большинство кузовных элементов. В частности были заменены:

крылья

двери в сборе

капот

крышка багажника

пороги

часть панелей кузова

По словам продавца, оригинальными остались лишь крыша и рама автомобиля.

Характеристики лимузина

ГАЗ-13 "Чайка" оснащен бензиновым двигателем объемом 4,25 литра. Мощность силового агрегата составляет 195 лошадиных сил (143 кВт).

В свое время эта модель использовалась как представительский автомобиль для партийного руководства СССР, а также для обслуживания дипломатических делегаций.

Условия хранения

Конкретный экземпляр, который продается в Днепре, хранится в вентилируемом помещении. Автомобиль держат на специальных подставках в подвешенном состоянии. Такой способ хранения позволяет уменьшить нагрузку на подвеску и другие узлы во время длительного простоя.

Высокая цена объясняется сочетанием нескольких факторов: исторической ценностью модели, состоянием автомобиля после реставрации и небольшим количеством хорошо сохранившихся экземпляров этой модели.