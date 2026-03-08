Зі Швейцарії в Тростянець прибули автобуси, що їздять на метані

Надходження великорозмірних автобусів підтвердив на своїй ФБ-сторінці Тростянецький міський голова Юрій Бова. Водночас він повідомив, що три раніше отриманих з Берна автобуси уже працюють на маршрутах громади.

Найприємнішим фактом прибуття нової партії автобусів та виходом на маршрути уже раніше отриманих пасажирських машин мер вважає економічну доцільність газобалонного виконання відносно нинішнього стрибка цін на моторне пальне.

Читайте також Стало відомо, кого водій львівського автобуса безплатно возив в кабіні

Газомоторний автобус тепер у виграші

Для переконливості у перевагах наводиться приклад, де стає зрозумілим доцільність експлуатації на лінії автобусів саме з газомоторним приводом. Отриманий з Берна низькопідлоговий Mercedes-Benz міського виконання пройшов за зміну 113 кілометрів.

Вартість споживання метану на цій відстані сягнула 2 234,4 грн. Ціна за "куб" найсучасніша – 39,9 грн. У дизельній версії багатомісний автобус на такій відстані спалив би 54,24 л солярки. За нинішньою ціною 70 грн/л це обійшлося б громаді у 3 796,8 грн.

Таким чином комунальне господарство зекономило лише на одній зміні роботи автобуса 1 562 грн, що вже є вигідним фактором господарювання. Економічні ефекти дають і автобуси Volvo CNG.

Читайте також Краківські автобуси Mercedes їздитимуть у Сумах

"Цей простий приклад доводить, що ми на вірному шляху в умовах війни й дефіциту коштів. Придбати електробуси точно поки не можемо, але нам громада довірила управління комунальним майном, та бюджетом не для марнотратства. Домовленості за владою Берна про надання автобусів такого виконання обернулися для громади вигодою", – зазначив Юрій Бова.

Не нові, але у задовільному стані

У завершальній партії швейцарського транспортного траншу прибули два автобуси Volvo та один Mercedes-Benz. З міста Берн (Швейцарія) вони подолали шлях у 2700 км.

Їх моделі не повідомляються, але з фото в дописі мера добре проглядаються риси моделі Volvo 7700. Це – класичний 12-метровий міський автобус великої місткості з низькою підлогою на зразок low floor.

Усі надані Тростянецькій громаді автобуси працюють на стисненому природному газі CNG/метан. Фото: Юрій Бова та Bernmobil

Салон розрахований приблизно на 30–35 сидячих місць, а загальна місткість сидячих та стоячих пасажирів становить близько 80–90 осіб.

Читайте також З Праги для Миколаєва та Бучі їдуть п’ять автобусів

Значно більше вміщує салон 18-метрового зчленованого автобуса Mercedes-Benz O 530 G Citaro CNG з 4-дверною конфігурацією. Ця низькопідлогова пасажирська машина (326 к.с. коробка-автомат) вміщує близько 150-160 пасажирів та має приблизно 40-50 сидячих місць, але все залежить від компонування, є версії зі збільшеною накопичувальною зоною.

Ця 18-метрова "гармошка" насправді може бути на 6 см меншою або на 10 см більшою від згаданого габариту. Фото: ФБ-сторінка Юрія Бови

Порівну класика та "гармошки"

Загалом прибуло шість автобусів. З поміж них три зчленовані автобуси довжиною 18 метрів та три стандартні автобуси на 12 метрів довжини. Усі машини працюють на природному газі і потребують заправлення на АГНКС (Автомобільна газонаповнювальна компресорна станція).

Транспортним засобам приблизно 15 років, вони перебувають у хорошому стані. Прудкі (див. відео про грудневий транш внизу), в гарному стані салонів, надійною ходовою та потужним силовим потенціалом й гарним моторесурсом.

Читайте також На комфортних автобусах в Миколаєві нема кому їздити: знайдено рішення

Це не перша допомога муніципального підприємства Берна Україні. Ще не стерся з пам'яті транспортний транш компанії Bernmobil про безплатну передачу Львову одинадцяти трамваїв, які були виведені з експлуатації наприкінці 2024 року і нині успішно працюють на маршрутах українського міста.