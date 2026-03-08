Из Швейцарии в Тростянец прибыли автобусы, ездящие на метане

Поступление крупноразмерных автобусов подтвердил на своей ФБ-странице Тростянецкий городской голова Юрий Бова. В то же время он сообщил, что три ранее полученных из Берна автобусы уже работают на маршрутах громады.

Самым приятным фактом прибытия новой партии автобусов и выходом на маршруты уже ранее полученных пассажирских машин мэр считает экономическую целесообразность газомоторного исполнения относительно нынешнего скачка цен на моторное топливо.

Газомоторный автобус теперь в выигрыше

Для убедительности в преимуществах приводится пример, где становится понятным целесообразность эксплуатации на линии автобусов именно с газомоторным приводом. Полученный из Берна низкопольный Mercedes-Benz городского исполнения прошел за смену 113 километров.

Стоимость потребления метана на этом расстоянии достигла 2 234,4 грн. Цена за "куб" самая современная – 39,9 грн. В дизельной версии многоместный автобус на таком расстоянии сжег бы 54,24 л солярки. По нынешней цене 70 грн/л это обошлось бы громаде в 3 796,8 грн.

Таким образом коммунальное хозяйство сэкономило только на одной смене работы автобуса 1 562 грн, что уже является выгодным фактором хозяйствования. Экономические эффекты дают и автобусы Volvo CNG.

"Этот простой пример доказывает, что мы на верном пути в условиях войны и дефицита средств. Купить электробусы точно пока не можем, но нам громада доверила управление коммунальным имуществом, и бюджетом не для расточительства. Договоренности с властями Берна о предоставлении автобусов такого исполнения обернулись для нас выгодой", – отметил Юрий Бова.

Не новые, но в удовлетворительном состоянии

В завершающей партии швейцарского транспортного транша прибыли два автобуса Volvo и один Mercedes-Benz. Из города Берн (Швейцария) они преодолели путь в 2700 км.

Их модели не сообщаются, но с фото в заметке мэра хорошо просматриваются черты модели Volvo 7700. Это классический 12-метровый городской автобус большой вместимости с низким полом low floor.

Все предоставленные Тростянецкой громаде автобусы работают на сжатом природном газе CNG/метан. Фото: Юрий Бова и Bernmobil

Салон рассчитан примерно на 30–35 сидячих мест, а общая вместимость сидячих и стоячих пассажиров составляет около 80–90 человек.

Значительно больше вмещает салон 18-метрового сочлененного автобус Mercedes-Benz O 530 G Citaro CNG с 4-дверной конфигурацией. Эта низкопольная пассажирская машина (326 л.с. коробка-автомат) вмещает около 150-160 пассажиров и имеет примерно 40-50 сидячих мест, но все зависит от компоновки, есть версии с увеличенной накопительной зоной.

Эта 18-метровая "гармошка" на самом деле может быть на 6 см меньше или на 10 см больше упомянутого габарита. Фото: ФБ-страница Юрия Бовы

Поровну классика и "гармошки"

Всего прибыло шесть автобусов. Из них три сочлененные автобусы длиной 18 метров и три стандартных автобуса на 12 метров длины. Все машины работают на природном газе и требуют заправки на АГНКС (Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция).

Транспортным средствам примерно 15 лет, они находятся в хорошем состоянии. Шустрые (см. видео о декабрьском транше внизу), в хорошем состоянии салонов, надежной ходовой и мощным силовым потенциалом и хорошим моторесурсом.

Это не первая помощь муниципального предприятия Берна Украине. Еще не стерся из памяти транспортный транш компании Bernmobil о бесплатной передаче Львову одиннадцати трамваев, которые были выведены из эксплуатации в конце 2024 года и сейчас успешно работают на маршрутах украинского города.