Honda, Spark, BMW: які мотоцикли купували українці у січні 2026

У січні 2026 року в Україні зафіксовано 1 859 угод купівлі-продажу мотоциклів на внутрішньому ринку, що на 120% більше, ніж торік. Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

Імпорт вживаних байків скоротився до 135 одиниць, а нових було зареєстровано 1 210 штук. Загальна картина підтверджує: двоколісний транспорт дедалі частіше стає утилітарним засобом пересування, а не сезонною іграшкою.

Внутрішній ринок: прагматизм замість романтики

Січень традиційно вважається «мертвим» місяцем для мотосегменту. Проте цьогоріч вторинний ринок показав приріст і відносно грудня, і відносно минулого року. Це означає, що мотоцикл більше не чекає тепла — його купують тоді, коли є потреба.

Основу ліквідності формує японська четвірка: Honda, Yamaha, Suzuki та Kawasaki. Саме ці бренди залишаються ядром якісної «вторинки». Вони стабільно перепродаються незалежно від сезону, адже мають репутацію витривалих машин для щоденного використання.

Паралельно формується повноцінний вторинний сегмент китайських марок. Lifan, Musstang та Spark уже не просто продаються новими — їх активно перепродають усередині країни. Це сигнал насичення ринку доступною технікою.

Окрему нішу займають ендуро-бренди Kovi та Geon. В умовах українських доріг попит на універсальні та витривалі мотоцикли лише зростає. Присутність BMW у десятці лідерів свідчить про стабільність преміум-сегмента: частина покупців готується до туристичного сезону завчасно.

Імпорт вживаних: ставка на нішу

Січень — найслабший місяць для імпорту байків з-за кордону. Показник у 135 одиниць на 42,6% менший, ніж у грудні. Проте йдеться радше про сезонний спад, ніж про структурну проблему.

До України завозять переважно техніку для вузького кола поціновувачів. Серед брендів помітні Harley-Davidson, Indian Motorcycle, а також європейські Triumph, Ducati та KTM. Це техніка, яку часто купують заздалегідь через аукціони або під індивідуальне замовлення.

Фактично імпортери вже працюють на весняний попит. Основні обсяги реєстрацій традиційно припадають на березень-квітень.

Нові мотоцикли: доступність перемагає емоції

Сегмент нових байків залишається найбільш масовим. У січні зареєстровано 1 210 нових мотоциклів. Хоча це на 16% менше, ніж у грудні, у річному вимірі маємо плюс 5%.

Лідирують доступні китайські бренди — Spark, Lifan та Forte. Для багатьох українців це альтернатива громадському транспорту або старим радянським моделям. Невисока ціна, проста конструкція і дешеве обслуговування роблять їх інструментом щоденної мобільності.

У середньому сегменті працюють Kovi, Musstang, Geon та Loncin. Їх купують як для роботи, так і для активного відпочинку. Індійський Bajaj Auto зберігає позиції завдяки репутації надійності — фактору, який критично важливий для утилітарного використання. До десятки також входять Tekken та Viper.

Що це означає для ринку

Ріст внутрішніх перепродажів на 120% — це не просто ефект низької бази минулого року. Це сигнал глибшої трансформації. Мотоцикл дедалі частіше виконує функцію щоденного транспорту. Його купують не для хобі, а для економії часу і коштів.

Станіслав Бучацький, голова Інституту досліджень авторинку, зазначає, що січнева активність свідчить про раціоналізацію попиту. Покупці використовують «тихий сезон» для оновлення техніки, обслуговування або вигідного обміну перед весняним стрибком цін.

З огляду на динаміку початку року, весна 2026-го може принести ще більш активний ринок. Особливо якщо погодні умови та економічна ситуація залишаться стабільними.