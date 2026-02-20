Honda, Spark, BMW: какие мотоциклы покупали украинцы в январе 2026 года

В январе 2026 года в Украине зафиксировано 1 859 сделок купли-продажи мотоциклов на внутреннем рынке, что на 120% больше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

Импорт подержанных байков сократился до 135 единиц, а новых было зарегистрировано 1 210 штук. Общая картина подтверждает: двухколесный транспорт все чаще становится утилитарным средством передвижения, а не сезонной игрушкой.

Внутренний рынок: прагматизм вместо романтики

Январь традиционно считается "мертвым" месяцем для мотосегмента. Однако в этом году вторичный рынок показал прирост и относительно декабря, и относительно прошлого года. Это означает, что мотоцикл больше не ждет тепла - его покупают тогда, когда есть потребность.

Основу ликвидности формирует японская четверка: Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki. Именно эти бренды остаются ядром качественной "вторички". Они стабильно перепродаются независимо от сезона, ведь имеют репутацию выносливых машин для ежедневного использования.

Параллельно формируется полноценный вторичный сегмент китайских марок. Lifan, Musstang и Spark уже не просто продаются новыми - их активно перепродают внутри страны. Это сигнал насыщения рынка доступной техникой.

Отдельную нишу занимают эндуро-бренды Kovi и Geon. В условиях украинских дорог спрос на универсальные и выносливые мотоциклы только растет. Присутствие BMW в десятке лидеров свидетельствует о стабильности премиум-сегмента: часть покупателей готовится к туристическому сезону заблаговременно.

Импорт подержанных: ставка на нишу

Январь - самый слабый месяц для импорта байков из-за рубежа. Показатель в 135 единиц на 42,6% меньше, чем в декабре. Однако речь идет скорее о сезонном спаде, чем о структурной проблеме.

В Украину завозят преимущественно технику для узкого круга ценителей. Среди брендов заметны Harley-Davidson, Indian Motorcycle, а также европейские Triumph, Ducati и KTM. Это техника, которую часто покупают заранее через аукционы или под индивидуальный заказ.

Фактически импортеры уже работают на весенний спрос. Основные объемы регистраций традиционно приходятся на март-апрель.

Новые мотоциклы: доступность побеждает эмоции

Сегмент новых байков остается наиболее массовым. В январе зарегистрировано 1 210 новых мотоциклов. Хотя это на 16% меньше, чем в декабре, в годовом измерении имеем плюс 5%.

Лидируют доступные китайские бренды - Spark, Lifan и Forte. Для многих украинцев это альтернатива общественному транспорту или старым советским моделям. Невысокая цена, простая конструкция и дешевое обслуживание делают их инструментом ежедневной мобильности.

В среднем сегменте работают Kovi, Musstang, Geon и Loncin. Их покупают как для работы, так и для активного отдыха. Индийский Bajaj Auto сохраняет позиции благодаря репутации надежности - фактору, который критически важен для утилитарного использования. В десятку также входят Tekken и Viper.

Что это означает для рынка

Рост внутренних перепродаж на 120% - это не просто эффект низкой базы прошлого года. Это сигнал более глубокой трансформации. Мотоцикл все чаще выполняет функцию ежедневного транспорта. Его покупают не для хобби, а для экономии времени и средств.

Станислав Бучацкий, глава Института исследований авторынка, отмечает, что январская активность свидетельствует о рационализации спроса. Покупатели используют "тихий сезон" для обновления техники, обслуживания или выгодного обмена перед весенним скачком цен.

Учитывая динамику начала года, весна 2026-го может принести еще более активный рынок. Особенно если погодные условия и экономическая ситуация останутся стабильными.