Honda виставила на аукціон 19 класичних автомобілів зі свого приватного сховища

Як пише Carscoops більшість транспортних засобів виставлені на торги без резервної ціни, а продаж раритетних машин організовано у партнерстві з платформою Trade Me. Детальний огляд усієї виставленої на продаж колекції з’явився у спеціальному відео на новозеландському YouTube-каналі Kiwi Car Life.

Історія заводу в Нельсоні та причини продажу колекції

Закриття підприємства у місті Нельсон завершує 46-річну історію діяльності Honda в цьому регіоні. Спочатку складальний майданчик використовувався для випуску британських автомобілів концерну Leyland, серед яких були моделі марок Triumph, Jaguar, Rover та Austin. У 1980 році завод переобладнали під збирання машин японського бренду.

Процес виробництва та збирання автомобілів на підприємстві повністю припинився у 1998 році – через рік після того, як уряд Нової Зеландії скасував імпортні мита, що зробило локальне збирання економічно неефективним. Протягом наступних десятиліть комплекс виконував функції Національного дистриб'юторського центру бренду. Після прийняття рішення про продаж цієї нерухомості постало питання про долю накопиченої колекції класичних авто.

Найбільш цінні музейні експонати, такі як оригінальні спорткари NSX, S2000 та хот-хетч Integra Type R, залишаться у постійній власності компанії, тоді як 19 доступніших класичних моделей знайдуть нових власників.

Головні спортивні зірки аукціону

Основним лотом торгів вважається культовий хот-хетч Honda Civic Type R у кузові EK9 2000 року випуску, який імпортували з Японії. Автомобіль у фірмовому білому кольорі подолав 154 000 кілометрів. Він зберіг оригінальний інтер'єр із червоними спортивними сидіннями-ковшами Recaro. Під капотом встановлено атмосферний 1,6-літровий чотирициліндровий двигун B16B, оснащений неоригінальними впускним та випускним колекторами від попереднього власника.

Окрім цієї дорожньої легенди, на торги виставили ще два трекові екземпляри Civic Type R, випущені у 2005 та 2022 роках відповідно. Також для любителів динамічного водіння пропонується компактний хетчбек Honda Jazz RS з механічною коробкою передач та елементами тюнінгу від придворного ательє Mugen.

"Капсули часу" та рідкісні екземпляри місцевого збирання

Серед лотів виділяється бордовий седан Honda Accord LXi 1995 року випуску, який зберігся у стані нової машини. Автомобіль був зібраний безпосередньо на заводі в Нельсоні та має пробіг лише 7600 кілометрів, що робить його одним із найбільш збережених представників п'ятого покоління цієї моделі у світі. Седан оснащений 2,2-літровим чотирициліндровим двигуном та п'ятиступінчастою механічною коробкою передач.

Іншим цікавим зразком локального збирання є фіолетовий седан Honda Accord 1989 року випуску з пробігом 33 147 кілометрів. Його комплектація включає шкіряний салон, люк у даху, а також електричні склопідйомники та дзеркала. У список торгів також увійшли такі рідкісні та незвичайні автомобілі:

Яскраво-синій мікроавтомобіль Honda City 1988 року випуску, який після повного перефарбування пройшов лише 24 000 кілометрів;

Рідкісний тридверний універсал Honda Accord Aerodeck 1987 року випуску;

Хетчбек Honda Civic GTi 1987 року випуску місцевого виробництва.

Рекордсмен довговічності з величезним пробігом