Honda выставила на аукцион 19 классических автомобилей из своего частного хранилища

Как пишет Carscoops, большинство транспортных средств выставлены на торги без резервной цены, а продажа раритетных машин организована в партнерстве с платформой Trade Me. Подробный обзор всей выставленной на продажу коллекции появился в специальном видео на новозеландском YouTube-канале Kiwi Car Life.

История завода в Нельсоне и причины продажи коллекции

Закрытие предприятия в городе Нельсон завершает 46-летнюю историю деятельности Honda в этом регионе. Изначально сборочная площадка использовалась для выпуска британских автомобилей концерна Leyland, среди которых были модели марок Triumph, Jaguar, Rover и Austin. В 1980 году завод переоборудовали под сборку автомобилей японского бренда.

Процесс производства и сборки автомобилей на предприятии полностью прекратился в 1998 году – через год после того, как правительство Новой Зеландии отменило импортные пошлины, что сделало локальную сборку экономически неэффективной. В течение последующих десятилетий комплекс выполнял функции Национального дистрибьюторского центра бренда. После принятия решения о продаже этой недвижимости встал вопрос о судьбе накопленной коллекции классических автомобилей.

Наиболее ценные музейные экспонаты, такие как оригинальные спорткары NSX, S2000 и хот-хэтч Integra Type R, останутся в постоянной собственности компании, тогда как 19 более доступных классических моделей найдут новых владельцев.

Главные спортивные звезды аукциона

Главным лотом торгов считается культовый хот-хэтч Honda Civic Type R в кузове EK9 2000 года выпуска, импортированный из Японии. Автомобиль в фирменном белом цвете преодолел 154 000 километров. Он сохранил оригинальный интерьер с красными спортивными ковшеобразными сиденьями Recaro. Под капотом установлен атмосферный 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель B16B, оснащенный неоригинальными впускным и выпускным коллекторами от предыдущего владельца.

Помимо этой дорожной легенды, на торги выставлены еще два трековых экземпляра Civic Type R, выпущенные в 2005 и 2022 годах соответственно. Также для любителей динамичного вождения предлагается компактный хэтчбек Honda Jazz RS с механической коробкой передач и элементами тюнинга от придворного ателье Mugen.

"Капсулы времени" и редкие экземпляры местной сборки

Среди лотов выделяется бордовый седан Honda Accord LXi 1995 года выпуска, который сохранился в состоянии новой машины. Автомобиль был собран непосредственно на заводе в Нельсоне и имеет пробег всего 7600 километров, что делает его одним из наиболее хорошо сохранившихся представителей пятого поколения этой модели в мире. Седан оснащен 2,2-литровым четырехцилиндровым двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Еще одним интересным образцом местной сборки является фиолетовый седан Honda Accord 1989 года выпуска с пробегом 33 147 километров. Его комплектация включает кожаный салон, люк в крыше, а также электрические стеклоподъемники и зеркала. В список торгов также вошли такие редкие и необычные автомобили:

Ярко-синий микроавтомобиль Honda City 1988 года выпуска, который после полной перекраски прошел всего 24 000 километров;

Редкий трехдверный универсал Honda Accord Aerodeck 1987 года выпуска;

Хэтчбек Honda Civic GTi 1987 года выпуска местного производства.

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