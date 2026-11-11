Як повідомляє прес-служба компанії Oshkosh Defence, укладено свіжий контракт на поставку машин в модифікації LVAD. Йдеться про вантажні версії M1081 з колісними формулами 4x4 та 6x6, що спеціально адаптовані для скидання на парашутах з малими висотами.

Ця угода стала логічним продовженням масштабної закупівлі.Упродовж 2026 року американське оборонне відомство витратило понад 75 доларів США на такі машини, а загальна кількість замовлених десантних вантажівок цієї моделі сягнула 953 одиниць.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

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Техніка для мінливого поля бою

Кожне додаткове замовлення показує постійні інвестиції армії у визначених можливих потребах, які вимагають поля бою.

"Головна перевага платформи виявилася в її гнучкості. Машини легко адаптуються під різні завдання, які критично залежать від повітряно-десантних сил і підрозділів швидкого реагування, – зазначає віце-президент Oshkosh Defense Джеффггемайер.

Кількість замовлених армійських вантажівок цього сімейства в різних конфігураціях для Міноборони США вже перевалила за 3000 одиниць. Фото: Oshkosh

Варто відзначити, що модифікація LVAD успішно пройшла жорсткі десантні випробування в 2024-2025 роках. Військові переконалися, що після приземлення вантажівки залишаються повністю неушкодженими та готовими до негайного виконання бойових завдань.

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Арктичний слід та гренландське питання

У підсумку, що на початку 2026 року армія США вже зробила особливе замовлення в Oshkosh Defense на тлі зростання напруженості через претензії Білого дому до Данії. Тоді політичні посилки точилися навколо так званого "гренландського питання".