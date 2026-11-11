Готуються до висадки: армія США замовила ще одну партію десантних вантажівок Oshkosh

ФОТО: Oshkosh |
Обидві версії машин мають статус десантних і вже неодноразово викидалися на платформі з літака
Як повідомляє прес-служба компанії Oshkosh Defence, укладено свіжий контракт на поставку машин в модифікації LVAD. Йдеться про вантажні версії M1081 з колісними формулами 4x4 та 6x6, що спеціально адаптовані для скидання на парашутах з малими висотами.
Ця угода стала логічним продовженням масштабної закупівлі.Упродовж 2026 року американське оборонне відомство витратило понад 75 доларів США на такі машини, а загальна кількість замовлених десантних вантажівок цієї моделі сягнула 953 одиниць.
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Техніка для мінливого поля бою
Кожне додаткове замовлення показує постійні інвестиції армії у визначених можливих потребах, які вимагають поля бою.
"Головна перевага платформи виявилася в її гнучкості. Машини легко адаптуються під різні завдання, які критично залежать від повітряно-десантних сил і підрозділів швидкого реагування, – зазначає віце-президент Oshkosh Defense Джеффггемайер.
Кількість замовлених армійських вантажівок цього сімейства в різних конфігураціях для Міноборони США вже перевалила за 3000 одиниць. Фото: Oshkosh
Варто відзначити, що модифікація LVAD успішно пройшла жорсткі десантні випробування в 2024-2025 роках. Військові переконалися, що після приземлення вантажівки залишаються повністю неушкодженими та готовими до негайного виконання бойових завдань.
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Арктичний слід та гренландське питання
У підсумку, що на початку 2026 року армія США вже зробила особливе замовлення в Oshkosh Defense на тлі зростання напруженості через претензії Білого дому до Данії. Тоді політичні посилки точилися навколо так званого "гренландського питання".
Через це військові екстрено закупили 97 вантажівок FMTV A2 LVAD у спеціальному арктичному виконанні. Загалом же з моменту старту програми в 2018 році американські збройні сили замовили вже понад 3000 машин цього сімейства в різних конфігураціях.