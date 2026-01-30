Яким перевізникам надходитиме гуманітарний громадський транспорт

Затверджена Кабінетом Міністрів України постанова визначає порядок подальшої передачі гуманітарної допомоги у вигляді автобусів, електробусів, трамвайних вагонів, тролейбусів та вагонів метрополітену.

Ким здійснюватиметься передача:

Київською міською державною адміністрацією;

обласними державними адміністраціями (військовими адміністраціями у разі їх утворення);

органами місцевого самоврядування.

Кому здійснюватиметься передача:

комунальним підприємствам та господарським товариствам з 100-відсотковою комунальною власністю, які є автомобільними перевізниками та/або перевізниками міського електричного транспорту.

Хто контролюватиме

Передача транспорту, отриманого в якості гуманітарної допомоги, відбуватиметься за погодженням із Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Порядок визнання транспорту гуманітарним

Визнання транспорту гуманітарною допомогою, пропуск через митний кордон України, митне оформлення, отримання, надання, розподіл і контроль за цільовим використанням транспорту отриманого в якості гуманітарної допомоги, здійснюватиметься відповідно до Порядку пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністра України від 5 вересня 2023 р. № 953.