Каким перевозчикам будет поступать гуманитарный общественный транспорт

Украинское правительство урегулировало механизм передачи гуманитарной помощи в виде общественного транспорта, что обеспечит стабильную работу пассажирских перевозок в громадах в условиях военного положения.
Кабмин урегулировал механизм передачи общественного транспорта гуманитарного происхождения

Определено, кто имеет право передавать, кому передавать и как контролировать

Утвержденное Кабинетом Министров Украины постановление определяет порядок дальнейшей передачи гуманитарной помощи в виде автобусов, электробусов, трамвайных вагонов, троллейбусов и вагонов метрополитена.

Кем будет осуществляться передача:

  • Киевской городской государственной администрацией;
  • областными государственными администрациями (военными администрациями в случае их образования);
  • органами местного самоуправления.

Кому будет осуществляться передача:

  • коммунальным предприятиям и хозяйственным обществам со 100-процентной коммунальной собственностью, которые являются автомобильными перевозчиками и/или перевозчиками городского электрического транспорта.

Кто будет контролировать

Передача транспорта, полученного в качестве гуманитарной помощи, будет происходить по согласованию с Министерством социальной политики, семьи и единства Украины.

Порядок признания транспорта гуманитарным

Признание транспорта гуманитарной помощью, пропуск через таможенную границу Украины, таможенное оформление, получения, предоставления, распределение и контроль за целевым использованием транспорта полученного в качестве гуманитарной помощи, будет осуществляться в соответствии с Порядком пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения, утвержденного постановлением Кабинета Министра Украины от 5 сентября 2023 № 953.

