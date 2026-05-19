Громади отримали мобільні ЦНАПи на колесах: для чого вони і для кого

Автомобілі оснащені комп’ютерною технікою, засобами зв’язку та обладнанням для організації виїзного прийому громадян. Програму Polaris реалізує SALAR International — структура Шведської асоціації місцевих влад та регіонів за підтримки уряду Швеції.

Завдяки цьому громади зможуть забезпечити безперервність роботи мобільних сервісів навіть під час тривалих знеструмлень, безпекових обмежень чи пошкодження інфраструктури. Про це йдеться в релізі polaris.org.ua.

У Міністерство цифрової трансформації України наголошують, що такі мобільні команди особливо важливі для ветеранів, людей старшого віку, внутрішньо переміщених осіб та мешканців віддалених або постраждалих територій.

Підтримку отримали:

Путивльська громада Сумської області;

Казанківська громада Миколаївської області;

Зміївська громада Харківської області;

Куяльницька громада Одеської області

Верхньодніпровська громада Дніпропетровської області;

Харківська обласна військова адміністрація.

Це вже третя хвиля підтримки в межах програми Polaris. Загалом громадам України передали 18 автомобілів та комплекти обладнання для розвитку мобільних сервісів і модернізації ЦНАПів.

Церемоніал передачі техніки громадам. Фото: від перерахованих громад

Яка техніка прийшла

На фото з передачі техніки помітні компактвени, схожі на Peugeot Rifter, а також кросовери Renault Duster. Вся техніка нова, з нульовим пробігом.

Peugeot Rifter у версії L2 Allure оснащується 1,5-літровим дизельним двигуном потужністю 130 к.с. та автоматичною коробкою передач, тоді як новий Renault Duster має дизельний мотор на 115 к.с. із середньою витратою пального близько 5 л на 100 км.

