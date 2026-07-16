Hyundai IONIQ 5 N 2026 року отримав суттєве зниження вартості

Вартість попередньої моделі стартувала від 66 200 доларів, проте для IONIQ 5 N 2026 року ціну знизили до 59 900 доларів, зазначає Carscoops. Завдяки цьому економія для покупців становить 6 300 доларів. Хоча цю суму важко назвати низькою, вона є цілком виправданою для сегмента високопродуктивних електричних автомобілів із такими технічними показниками.

Характеристики силової установки

Електромобіль оснащений потужною двомоторною системою повного приводу. Силова установка здатна розвивати потужність 478 кВт (650 к.с.) та 769 Нм крутного моменту. Такі технічні характеристики дозволяють автомобілю демонструвати виняткову динаміку та розганятися з місця від 0 до 100 кілометрів на годину за 3,25 секунди. Максимальна швидкість моделі обмежена на позначці 261 км/год.

Оновлення зарядних можливостей та додаткове обладнання

Крім того, оновлений IONIQ 5 N 2026 року отримав новий порт для заряджання стандарту NACS, що суттєво спрощує доступ до швидких зарядних станцій мережі Tesla Supercharger. Окрім цього, покупці отримають у комплекті спеціальні адаптери CCS-NACS, а також новий стандартний комбінований зарядний пристрій, який підтримує роботу з джерелами живлення першого та другого рівнів.

Серед інших нововведень – поява нового забарвлення кузова під назвою Performance Blue Pearl. Салон автомобіля отримав злегка перероблений інтер'єр, у якому задні бічні вікна тепер мають функцію автоматичного підняття та опускання.

Також у перелік оснащення інтегрували систему попередження про їзду попереду, яка працює в поєднанні зі спеціальною камерою в салоні. Любителі трекового водіння отримають оновлену систему N Drift Optimizer, яка тепер пропонує десять різних рівнів налаштування замість одного автоматичного режиму, що був доступний раніше.