Hyundai IONIQ 5 N 2026 года значительно подешевел

Стоимость предыдущей модели начиналась от 66 200 долларов, однако для IONIQ 5 N 2026 года цену снизили до 59 900 долларов, отмечает Carscoops. Благодаря этому экономия для покупателей составляет 6 300 долларов. Хотя эту сумму трудно назвать небольшой, она вполне оправдана для сегмента высокопроизводительных электромобилей с такими техническими характеристиками.

Характеристики силовой установки

Электромобиль оснащен мощной двухмоторной системой полного привода. Силовая установка способна развивать мощность 478 кВт (650 л.с.) и 769 Нм крутящего момента. Такие технические характеристики позволяют автомобилю демонстрировать исключительную динамику и разгоняться с места от 0 до 100 километров в час за 3,25 секунды. Максимальная скорость модели ограничена на отметке 261 км/ч.

Обновление возможностей зарядки и дополнительное оборудование

Кроме того, обновленный IONIQ 5 N 2026 года получил новый порт для зарядки стандарта NACS, что существенно упрощает доступ к быстрым зарядным станциям сети Tesla Supercharger. Кроме того, покупатели получат в комплекте специальные адаптеры CCS-NACS, а также новое стандартное комбинированное зарядное устройство, поддерживающее работу с источниками питания первого и второго уровней.

Среди других нововведений – появление нового цвета кузова под названием Performance Blue Pearl. Салон автомобиля получил слегка переработанный интерьер, в котором задние боковые окна теперь оснащены функцией автоматического подъема и опускания.

Также в перечень оснащения включили систему предупреждения о впереди идущем транспортном средстве, которая работает в сочетании со специальной камерой в салоне. Любители трекового вождения получат обновленную систему N Drift Optimizer, которая теперь предлагает десять различных уровней настройки вместо одного автоматического режима, доступного ранее.