Hyundai переглядає дизайн: більше "родинних" рис без ефекту ксерокса

Про це в інтерв’ю Autocar заявив CEO Hyundai Motor Europe Ксав’є Мартіне. За його словами, бренд працює над чіткішою візуальною ідентичністю між моделями, але не піде шляхом «ксерокса», коли весь модельний ряд виглядає як одна машина в різних розмірах.

Чіткіша «родина», але не клони

Сьогодні в лінійці Hyundai кожна модель має власний характер. Hyundai Santa Fe не є просто збільшеною версією Hyundai Tucson, а електромобілі взагалі живуть у власній стилістичній реальності.

Втім, у компанії визнають: раніше не завжди відчувалася системність у «родинних» рисах. Тепер дизайнери працюють над тим, щоб між моделями з’явився спільний ДНК — без втрати індивідуальності.

Мартіне підкреслив, що Hyundai не збирається робити модельний ряд схожим на «копіювальний апарат».

Деякі бренди, за його словами, зайшли занадто далеко в уніфікації.

Філософія «шахових фігур»

Головний дизайнер бренду СанґЮп Лі сповідує підхід «шахових фігур». Кожна модель — це окрема фігура з власною роллю та характером.

Саме тому SUV Hyundai продовжать рухатися в бік більш жорсткого, геометричного стилю — як новий Santa Fe. Натомість електромобілі, такі як Hyundai Ioniq 5, Hyundai Ioniq 6 та Hyundai Ioniq 9, збережуть чисту аеродинамічну естетику.

Ідея — не уніфікувати все, а створити відчуття, що автомобілі належать до однієї родини.

Чому це важливо

Для брендів глобального масштабу впізнаваність — ключовий фактор. Але надмірна схожість може зробити модельний ряд безликим.

Hyundai зараз намагається знайти баланс: більше спільних дизайнерських кодів — менше ризику перетворитися на «ксерокопію».

З огляду на те що останні покоління Hyundai вважаються одними з найвиразніших у сегменті, головне — не втратити сміливість експериментів.