Hyundai готує радикально оновлений Tucson

Очікується, що серійна версія дебютує вже до кінця року, а модель збереже статус глобального ключового кросовера бренду, зазнчає Auto24. На шпигунських фото Carscoops помітно, що оновлений Tucson отримує зовсім іншу передню частину.

Замість традиційної решітки радіатора встановлено майже суцільну панель із інтегрованими елементами освітлення. Кутові денні ходові вогні плавно переходять у великі фари, створюючи єдину світлову композицію. Передній бампер має широкий центральний повітрозабірник — горизонтальні ламелі нахилені до центру, що додає візуальної динаміки, а боковини кузова стали гладшими та чистішими.

Дверні ручки тепер втоплені в кузов, лінія поясу вирівняна, а загальні пропорції виглядають більш обтічними. Задня частина теж змінюється — замість “кігтеподібних” ліхтарів з’являються великі вертикальні блоки по краях кузова, а ніша номерного знака переміщується на бампер.

Електрифікація залишиться в центрі уваги

Hyundai поки не розкриває технічні характеристики, але вже відомо, що Tucson збереже курс на електрифікацію. У гамі очікуються:

нове покоління гібридної силової установки;

вдосконалена версія PHEV;

повністю нова спортивна модифікація Tucson N.

Саме версія N може стати головною сенсацією. За попередніми даними, вона отримає 1,6-літровий турбодвигун нового покоління та електрифікований задній міст, що забезпечить повний привід. Сумарна потужність системи може сягнути близько 224 кВт (приблизно 300 к.с.).

Ставка на зрілість

Оновлений Tucson демонструє зміну дизайнерської філософії Hyundai — від складних геометричних форм до більш зрілого та чистого стилю.

При цьому бренд не відмовляється від технологічності та електрифікації, що залишаються ключовими аргументами моделі у конкурентному сегменті компактних кросоверів.