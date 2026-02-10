Hyundai готовит радикально обновленный Tucson

Ожидается, что серийная версия дебютирует уже до конца года, а модель сохранит статус глобального ключевого кроссовера бренда, отмечает Auto24. На шпионских фото Carscoops заметно, что обновленный Tucson получает совсем другую переднюю часть.

Вместо традиционной решетки радиатора установлена почти сплошная панель с интегрированными элементами освещения. Угловые дневные ходовые огни плавно переходят в большие фары, создавая единую световую композицию. Передний бампер имеет широкий центральный воздухозаборник - горизонтальные ламели наклонены к центру, что добавляет визуальной динамики, а боковины кузова стали более гладкими и чистыми.

Дверные ручки теперь утоплены в кузов, линия пояса выровнена, а общие пропорции выглядят более обтекаемыми. Задняя часть тоже меняется - вместо “когтеобразных” фонарей появляются большие вертикальные блоки по краям кузова, а ниша номерного знака перемещается на бампер.

Электрификация останется в центре внимания

Hyundai пока не раскрывает технические характеристики, но уже известно, что Tucson сохранит курс на электрификацию. В гамме ожидаются:

новое поколение гибридной силовой установки;

усовершенствованная версия PHEV;

полностью новая спортивная модификация Tucson N.

Именно версия N может стать главной сенсацией. По предварительным данным, она получит 1,6-литровый турбодвигатель нового поколения и электрифицированный задний мост, что обеспечит полный привод. Суммарная мощность системы может достичь около 224 кВт (примерно 300 л.с.).

Ставка на зрелость

Обновленный Tucson демонстрирует изменение дизайнерской философии Hyundai - от сложных геометрических форм к более зрелому и чистому стилю.

При этом бренд не отказывается от технологичности и электрификации, что остаются ключевыми аргументами модели в конкурентном сегменте компактных кроссоверов.