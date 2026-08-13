Паркувальні роботи Hyundai зможуть збільшити місткість гаражів до 50%

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Паркувальні роботи від Hyundai
Як повідомляє Carscoops, пілотний проєкт реалізують компанії Hyundai Motor, Hyundai Wia та Hyundai E&C. Систему випробовуватимуть у житловому комплексі в Сіхинзі, на південний захід від Сеула. Підземний паркінг комплексу обладнають двома комплектами паркувальних роботів Hyundai WIA – вони обслуговуватимуть 53 паркувальні місця.
Основним елементом системи є компактний робот завтовшки лише 110 мм. Він заїжджає під автомобіль, підхоплює його за колеса та переміщує на потрібне місце. Для орієнтування робот використовує датчик LiDAR. Система розрахована на автомобілі масою до 3400 кг. Максимальна швидкість переміщення становить 4,3 км/год.
Водієві не потрібно шукати місце
Користування системою має бути максимально простим. Водій залишає автомобіль у визначеній зоні висадки, після чого робот забирає його та переміщує на вільне місце. Коли власник захоче забрати машину, він подає відповідну команду через спеціальний термінал. Робот знаходить автомобіль і доставляє його назад у зону видачі.
При цьому роботи можуть переміщувати автомобілі "в усіх напрямках". Це дозволяє використовувати навіть вузькі ділянки паркінгу, куди звичайному автомобілю складно заїхати. Головна перевага технології полягає у можливості значно щільніше розміщувати автомобілі. Оскільки водієві не потрібно відкривати двері після паркування, між машинами можна залишати менше вільного простору.
Hyundai очікує, що така система дозволить збільшити місткість існуючих паркінгів приблизно на 20–50%. При цьому власникам автомобілів не доведеться витрачати час на пошук вільного місця. Технологія також потенційно може зменшити кількість контактів між автомобілями та пов'язаних із ними пошкоджень, а також покращити рух транспорту й безпеку пішоходів у паркінгу.
Hyundai перевірить систему на практиці
- Пілотний проєкт має показати, наскільки ефективно роботизоване паркування працює в реальних умовах. Hyundai планує аналізувати середній час очікування, пропускну здатність системи та коефіцієнти використання паркувальних місць.
- Окремим завданням стане визначення оптимального співвідношення кількості роботів і паркувальних місць для різних будівель.
- Якщо випробування підтвердять заявлені переваги, технологія може стати одним зі способів збільшення місткості існуючих паркінгів без їхнього розширення.